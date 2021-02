Elektrische Toyota's: ze komen er eindelijk aan - Autoblog.nl

Het heeft even geduurd, maar de elektrische Toyota’s zijn op weg.

Als het gaat om elektrificatie voor auto’s, is Toyota een absolute pionier. De Japanse autobouwer was niet de eerste fabrikant met een hybride automobiel. Die titel ging naar de Honda Insight. Echter, de Toyota Prius die enkele maanden later op de markt kwam, was in technisch opzicht geavanceerder en de Prius an sich was praktischer dan de Insight.

We zijn nu dik 20 jaar verder en in de tussentijd zijn we enkele generaties van de Prius verder. Bijna de gehele range van Toyota modellen is leverbaar met een hybride aandrijflijn. Het merk bouwt ook al PHEV’s en zelfs een enorm gave auto op waterstof: de tweede generatie Mirai.

Elektrische Toyota’s

Een dingetje ontbreekt: een reguliere elektrische auto met een accu. Ze hebben ooit een elektrische RAV4 gemaakt in de jaren ’90. Dat was samen met de GM EV-1 een van de eerste ‘normale’ elektrische auto’s. De auto maakt heel even van 2012 tot 2014 een comeback (met dank aan Tesla).

Maar daar de tijden van de RA4 EV keren terug! Automotive News weet te melden dat de elektrische Toyota’s eraan zitten te komen. Naar het schijnt heeft Toyota een plan om drie elektrische auto’s in korte tijd op de markt te gaan brengen. Echter, één ervan is een PHEV. Uiteraard zit daar ook een SUV bij. Alle auto’s zullen gebouwd worden op een compleet nieuw platform. De elektrische Toyota’s staan allemaal op het E-TNGA platform.

Bevestiging

De bevestiging voor elektrische Toyota’s hing al wat langer in de lucht. Tegenwoordig is een elektrische auto in het gamma ook handig als je ordinair aantallen wil scoren. Elektrische auto’s zijn inmiddels populairder dan diesels in Europa. Nu had Toyota die zelfontbranders een tijdje geleden al vaarwel gezegd.

De elektrische Toyota’s staan gepland voor eind 2021. Welke van die drie modellen naar Nederland komt, is onduidelijk. Gezien ons buitengewoon interessante bijtellingsklimaat, is de kans erg groot dat we er minimaal een of twee van mogen verwelkomen.