Tesla FSD werkt niet zo goed als de filmpjes je doen geloven

Niet iedere Tesla met FSD is hetzelfde!

De filmpjes uit de Verenigde Staten van een Tesla met FSD zijn vaak indrukwekkend (positief of negatief) te noemen. Maar staar je niet blind op de video’s van influencers of van Tesla zelf. De realiteit is dat jouw Tesla mogelijk niet zo slim is als de auto’s uit de video’s.

Op basis van anonieme getuigenissen bericht Business Insider dat Tesla Full Self Driving (FSD) anders werkt voor Elon Musk en een select aantal VIP’s. De Amerikaanse nieuwswebsite sprak met huidige en voormalige medewerkers van Tesla.

Bij VIP’s moet je denken aan influencers, YouTubers of ander volk met een groot bereik op internet. Deze geselecteerde groep mensen hebben een meer geavanceerde versie. Ook zouden ze een voorkeursbehandeling krijgen, bijvoorbeeld als er problemen zijn met de software. Helaas zijn de beestjes, met uitzondering van Musk, niet bij de naam genoemd. Om welke influencers het gaat is niet duidelijk.

Ja, dan is het niet zo gek dat influencers razend enthousiast zijn over het product. Bovendien is dit misleiding voor de klant, want op basis van gedeelde filmpjes kan de klant denken dat zijn of haar Tesla ook zo slim en geavanceerd is.

Geloof niet altijd alles wat je ziet

Nu hoeven we ook niet heel gek op te kijken van dit nieuwtje. Tesla is zeker niet het enige merk ter wereld dat producten mooier presenteert dan de werkelijkheid is. Zeker met influencers is het soms moeilijk te doortasten of iets echt heel mooi/gaaf/vet is, of dat de persoon in kwestie stiekem een voordeeltje krijgt van een merk. In Europa en in Nederland gelden er strenge afspraken met influencers om misleiding te voorkomen, desalniettemin is het soms goed opletten.

Dus. Als een kennis op die ene verjaardag weer hosanna begint te babbelen over Tesla FSD op basis van een Amerikaans influencerfilmpje, leg dan maar uit dat niets is wat het lijkt. Het is verdorie net Wie is de Mol. Trust nobody