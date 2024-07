Niemand wil dure EV’s: einde Audi Q8 e-tron dreigt

Audi stopt mogelijk eerder met de Q8 e-tron dan verwacht.

Het is december 2022 als Audi de Q8 e-tron presenteert. De facelift van de elektrische SUV die eerder als e-tron door het leven ging. In Nederland best een succesvol model, geholpen door gunstige bijtelling het verleden. Maar we leven nu in een andere wereld.

Luxe elektrische auto’s niet in trek

Grote, dure elektrische auto’s zijn helemaal niet zo populair. Auto’s in het dikkere segment zijn meestal gevoelig voor afschrijving, bij een elektrische auto lijkt een soort verdubbelaar van kracht. Als anker in de zee zakt de restwaarde van een luxe EV.

Kijk bijvoorbeeld naar een Porsche Taycan, waarvan de eerste exemplaren inmiddels voor minder dan 60.000 euro te koop staan. Het aanbod luxe elektrische auto’s met een prijskaartje van 80.000 euro of meer is relatief groot. Je hebt wat dat betreft genoeg keuze. Er is echter een klein groepje die daadwerkelijk overgaat tot aanschaf. Hoe vaak kom jij een Model S Plaid, een Lucid, of een Mercedes EQS SUV tegen?

Voortijdige stop productie Audi Q8 e-tron

Hoewel de Audi Q8 e-tron er nog helemaal niet zo lang is, overweegt de Duitse autofabrikant voortijdig de productie te staken vanwege tegenvallende vraag naar duurdere EV’s. Dat maakt het merk bekend in een persbericht. De elektrische SUV rolt van de band in het Belgische Vorst. Het staken van de productie betekent een sluiting van de fabriek, waardoor de baan van zo’n 3.000 medewerkers op de tocht staat.

Dat komt omdat de Audi Q8 e-tron nog de enige auto die is die ze in Vorst produceren. Er zijn ook geen indicaties dat er nog andere modellen gebouwd gaan worden in de toekomst. Een eventuele opvolger van de Q8 e-tron zal niet in België, maar in Mexico van de band gaan rollen.

Audi voert gesprekken met lokale partijen over het lot van de duizenden medewerkers. Het zou na jaren een einde betekenen van de productiefaciliteit. Voordat Audi er voertuigen ging produceren was het een fabriek waar Volkswagens van de band rolden.