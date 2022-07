Tesla gaat prijzen verlagen als de inflatie onder controle is

Tesla gaat bij monde van Elon Musk de prijzen verlagen als de inflatie onder controle is.

Tesla heeft de afgelopen twee jaar de prijzen flink verhoogd. Een Model 3 kostte in maart 2021 bijvoorbeeld nog 38.490 Dollar in ‘Murica, inmiddels is dat 46.990 Dollar. Over de gehele range zijn de prijzen in twee jaar tijd zo’n 25 procent gestegen. Op een gegeven moment werd de koers letterlijk wekelijks aangepast.

Tesla is zeker niet de enige EV maker voor wie dit geldt. Doch ooit was het toch de belofte van de Muskias om de EV echt naar het volk te brengen? Door middel van schaalvergroting, moest dat kunnen lukken. Doch tenzij je ‘het volk’ definieert als het groepje leaserts die eind 2019 nog een bijtellingsknaller wilden ophalen in de haven van Rotterdam, is dat nog niet helemaal gelukt.

Een handige Twitteraar besloot zodoende Elon Musk te confronteren met deze belofte op Musks voormalig favoriete medium Twitter. En daar Musk zijn dagen grotendeels vult met Twitteren, kreeg hij nog antwoord ook. Elon zegt dat als de inflatie een beetje onder controle is, de prijzen van de Tesla’s verlaagd kunnen worden.

If inflation calms down, we can lower prices for cars — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Een van de redenen dat Tesla claimt dat de prijzen omhoog moesten, is dan ook dat het merk zegt dat het niet kan voorspellen wat de kostprijs van een auto is over zes tot tien maanden. Dat is nu ongeveer de (minimale) levertijd van een nieuwe Tesla, afhankelijk van het model dat je wil hebben. Dankzij inflatie en fluctuerende prijzen voor grondstoffen is dat schieten op een bewegend doel.

Aan de andere kant, de prijsstijgingen die Tesla in de afgelopen twee jaar heeft doorgevoerd, overstijgen zelfs nog de torenhoge inflatie. De Amerikaanse fabrikant maakt dus ook lekker veel winst. Bovendien is het maar helemaal de vraag wanneer de inflatie gaat stoppen. Onze overlords zeiden weliswaar dat die tijdelijk zou zijn, maar met de nog altijd lage rentes en politieke onwil om die te verhogen, is dat maar de vraag. Het is dus een beetje als jezelf beloven je extreem knappe buurvrouw (m/v) het hof te maken, als je je overtollige babyvet kwijt bent. Met andere woorden, een goedkope nieuwe Tesla voor de massa, lijkt nog redelijk ver weg…Is dat nu goed nieuws, of slecht nieuws?