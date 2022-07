Komt Honda terug op de Red Bull van Max Verstappen?

Honda maakt mogelijk een LL Cool Jesque comeback waar Red Bull en Max Verstappen door kunnen juichen.

Zoals bekend heeft Honda de gekke gewoonte om af en toe de F1 te bestormen en dan net zo abrupt weer van het toneel te verdwijnen. Soms doen ze dat na tragedie, zoals toen hun magnesium bolide in vlammen opging met Jo Schlesser er nog in in 1968. Soms na belachelijk succes, zoals na de periode met Senna en Prost, waarin beiden in 1988 louter niet alle races wonnen, omdat Senna werd uitgeschakeld door Jean-Louis Schlesser op Monza.

Doffe ellende

Ook na vorig jaar verliet Honda weer de F1. Het deed dat net nu het (letterlijke) lek boven was en het met Max Verstappen en Red Bull een wereldtitel won. Het was de culminatie van een turbulente periode voor de Japanners. Eentje die in 2015 begon met de doffe, doffe ellende die de tweede samenwerking met McLaren werd.

Voor velen was het een onbegrijpelijke beslissing. Net nu Honda die schandvlek echt kon gaan weggummen, hielden ze het weer voor gezien. Maar ja, de beslissing was nou eenmaal genomen. En daar kom je dan vervolgens niet op terug als Japanse honcho, want dat zou gezichtsverlies betekenen en niemand vindt harakiri nou echt gezellig.

Grote truc

Gelukkig zijn er wel fijne nuances in de wereld. Waar het er eerst naar uitzag dat Red Bull zelf aan de slag moest met een motor, werd al snel duidelijk dat Honda de motoren voor dit jaar gewoon zou blijven maken. En die deal voor dit seizoen, werd daarna uitgebreid naar tot en met 2025. Eigenlijk veranderde er op die manier niet zoveel. Bovendien gaf het Red Bull extra flexibiliteit.

Door de deal op deze manier te structureren, kan Red Bull als het voor 2026 toch nog een eigen motor wil ontwikkelen (stel dat de deal met Porsche niet doorgaat of iets dergelijks), kwalificeren als een ‘nieuwe motorfabrikant’. Daarmee zouden ze wat voordeeltjes kijken van de FIA, zoals extra uren op de dyno.

Honda naam terug door sponsordeal?

Mogelijk wordt het echter allemaal nog beter voor Red Bull Racing. In gesprek met AS-Web, laat de altijd gezellige baas van Honda Racing Corporation (HRC) Koji Watanabe, weten dat men overweegt de naam Honda terug te laten keren op de Red Bull. Momenteel staat er louter een logo van HRC op de motorkap van de auto en de racepakken van de coureurs:

Honda is nog steeds een teampartner van twee teams [Red Bull Racing en Alpha Tauri] en we werken ook als sponsor. Het logo op de machine is “HRC” als technische partner, de sponsor is “HONDA” geschreven op het logo van teamshirts en dergelijke. Ik denk dat het snel zal worden gestold. Over een maand denk ik dat we kunnen beslissen wat we in de toekomst zullen doen, dus ik denk dat we het je dan kunnen vertellen. Koji Watanabe, houdt zijn kaarten dichtbij de borst

Nog geen ‘echte’ comeback in de planning…maar opties worden opengehouden

Honda denkt kennelijk dus aan een Alfa Romeo-Sauberesque deal. Over deelname na 2025 zijn volgens Watanabe nog geen concrete plannen, maar Honda vindt de F1 en autoracen wel heel interessant, aldus Watanabe. Bovendien zijn de grootste kosten wat hem betreft gemoeid met steeds weggaan en dan weer terugkomen. Dus…Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven?