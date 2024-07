Tesla Gigafactory Berlijn heeft nu een eigen nachtclub

Nooit een normale werkdag met Elon Musk. Tesla Berlijn opent een nachtclub.

Normaal kantoorpersoneel op een normale werkdag maakt hooguit een ommetje gedurende de lunch. Even de beentjes strekken. De beentjes strekken krijgt een hele andere betekenis in Berlijn. Tesla heeft een nachtclub geopend in de Gigafactory in Berlijn. Er is weinig over bekendgemaakt, maar vermoedelijk gaat het hier om een voor personeel toegankelijke club.

Hamster

Even raven voordat je werkdag begint, of helemaal losgaan tijdens de lunch. Waarom ook niet. De opening van de club werd aangekondigd door Andre Thierig, hij is senior director productie bij Tesla in Berlijn. De club draagt de naam Hamster. Bezoekers moeten eerst door een verlichte tunnel lopen en komen uiteindelijk uit op een dansvloer vol flitsende verlichting, waar tevens een DJ plaatjes staat te draaien. Thierig stelt op LinkedIn de interessante vraag: ken jij een andere fabriek met zijn eigen nachtclub?

Elon Musk speelde vier jaar geleden al met het idee om een nachtclub in de Gigafactory in Berlijn te openen. De man is een levende meme. De Duitse hoofdstad staat bekend om het nachtleven en de technomuziek. Natuurlijk is het dan Elon Musk die deze belangrijke stadscultuur integreert in deze fabriek. Wie anders. Wat een vent is het ook.

De timing van de opening is misschien wat ongelukkig. Eerder dit jaar was er nog een ontslagronde bij het Amerikaanse autobedrijf. Toch lullig als je ontslagen bent, thuiszit en je ziet doodleuk dat je voormalige werkgever een nachtclub opent. Prioriteiten hè. Inmiddels staan er weer honderden vacatures open bij Tesla.

Inmiddels kijken we nergens meer van op als het gaat om Elon Musk en Tesla. Het openen van een nachtclub in de Gigafactory in Berlijn is weer een gevalletje: waarom ook niet. Wat zou de volgende stap zijn van de excentrieke ondernemer?

Via Business Insider