ING somber over nieuw autoverkoop in Nederland

Het beeld is niet bepaald rooskleurig als het gaat om de nieuw autoverkoop in Nederland.

Ons land heeft de reputatie dat we vrij lang doorrijden in onze oude frikandel. Best gek, want bij zoiets zou je misschien eerder denken aan een Zuid-Europees land. Het is niet dat Nederlanders arm zijn, de reden is dat nieuwe auto’s zo zwaar belast zijn dat geen enkele consument overweegt een nieuwe auto te kopen.

Het helpt ook niet dat A- en B-segmenters langzaam verdwijnen uit de markt. Daardoor is de drempel voor een nieuwe auto nog hoger komen te liggen. De tijd dat je voor 15.000 euro voor een nieuwe auto kon shoppen ligt al een tijdje achter ons. ING Research spreekt over een problematische ontwikkeling, de aanhoudende lage autoverkoop van nieuwe exemplaren in Nederland gaat de vergroening tegen.

Autoverkoop nog steeds niet herstellende

De onderzoekers mikken op 365.000 registraties van nieuwe auto’s in 2024, een lichte daling. Ook voor volgend jaar denkt de bank niet dat er herstel komt. Wel stijgt het aandeel nieuwe elektrische auto’s naar verwachting naar 32 procent, aldus het onderzoek. Dat is niet zo gek. Het aanbod EV’s groeit gestaag en er komen elke maand wel nieuwe modellen bij.

2019 was het laatste topjaar voor de Nederlandse autoverkoop, met 446.000 nieuwe registraties. Toen kwam corona en sindsdien heeft de markt nooit meer zulke cijfers laten zien.

Volgens Rico Luman, econoom bij ING, verloopt de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark traag. Consumenten zouden niet genoeg interesse hebben om hun oude auto in te ruilen voor een elektrische auto. Alleen de zakelijke markt trekt momenteel de kar, het helpt dat bedrijven hun personeel het liefste in een elektrische auto stopt. Maar met alleen deze markt kom je er niet.

‘Kilometerheffing’

Luman oppert dat particulieren overgehaald kunnen worden door een duurzamere auto’s minder te belasten, bijvoorbeeld met een kilometerheffing. Wat dat betreft kunnen we de ING-onderzoeken de komende jaren wel voorspellen. Het nieuwe kabinet geeft geen vervolg aan de subsidiepot, ziet niets in kilometerheffing en staat ook niet te trappelen om te strooien met geld om de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark te bevorderen.