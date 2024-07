Kind ziekmelden om Zwarte Zaterdag te ontwijken

Sommige Nederlanders gooien principes overboord als het op Zwarte Zaterdag aankomt.

Hoera, de vakantietijd is weer begonnen. Lekker in de auto stappen op reis naar je bestemming in bijvoorbeeld Frankrijk, Oostenrijk of Italië. Traditioneel vertrekt een grote groep zaterdag, aangezien vrijdag de laatste werkdag is. Zwarte Zaterdag is dus nog steeds een ding. Toch verzinnen Nederlanders steeds vaker manieren om aan die enorme drukte ontkomen.

Dat gaat van netjes eerder vertrekken tot onorthodoxe maatregelen zoals het kind ziekmelden op school. Verzekeraar Allianz Direct heeft onderzoek gedaan naar de manieren waarop Nederlanders omgaan met Zwarte Zaterdag.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft (41%) van de Nederlanders het liefste al midden in de nacht in de auto zit op weg naar de vakantiebestemming. Dat is nog steeds geen garantie om aan files te ontkomen. Op drukke plekken zoals de Gotthardtunnel kan ook midden in de nacht file staan. Het is dus zeker geen garantie.

Een derde (32%) geeft aan juist bewust de auto te laten staan. Ze kiezen ervoor om het vliegtuig of via openbaar vervoer op de vakantiebestemming te arriveren. Een vijfde (19%) huurt een auto op de plaats van bestemming. Het voordeel is dat je niet 1.000 kilometer of meer vanuit Nederland hoeft af te leggen.

Dan is er nog een kleine groep (14%) die zelfs het lef heeft om een kind te ziekmelden op school om zo eerder te kunnen vertrekken. Niet de bedoeling natuurlijk, maar sommige ouders doen het toch.

Ergernissen

Voor de één begint de vakantie als de voordeur op slot gaat, de ander begint pas met genieten bij aankomst van de bestemming. Onderweg zijn er altijd wel ergernissen die optreden. De grootste ergernis is files met 55 procent, je verwacht het niet.

Andere ergernissen zijn linksplakkers, onduidelijke routes in het buitenland, onduidelijke verkeersregels of er pas onderweg achterkomen dat je iets vergeten bent. Herkenbaar? Ook kinderen die ruzie hebben in de auto, extra toiletstops, een langzaam of te hard rijdende bestuurder en de verkeerde muziek in de auto zijn reden tot ergernissen.

Als je dit lijstje zo lees denk je bij jezelf: nou lekker gezellig op vakantie, bij die groep met al deze ergernissen hoef ik niet in de auto te zitten.

Heb jij nog de ultieme, verantwoorde, tip om Zwarte Zaterdag te ontwijken? Laat het weten in de comments. Misschien maar gewoon in Nederland op de camping?