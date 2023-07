Melding van schietpartij zet Tesla Gigafactory op stelten

Kerfuffle bij Tesla in Texas, waar een melding van een schietpartij de hele zaak op stelten zette.

Bij Tesla blijven er aparte dingen gebeuren die je niet zo vaak hoort van andere fabrikanten. Of dat nu komt omdat iedereen let op Tesla, of omdat het elders gewoon niet/minder gebeurt is soms een beetje de vraag. Maar voor wat het waard is: een melding van een schietpartij in Tesla Gigafactory Texas heeft de boel flink op stelten gezet. Uiteindelijk bleek het echter een vals alarm te zijn.

Bloedstollend mailtje naar Tesla medewerkers

Gisteren rond 05:00 uur lokale tijd kreeg de lokale hermandad bericht dat er geschoten zou worden in de fabriek, waar duizenden mensen werken. Uiteraard is de lange arm meteen polshoogte gaan nemen. De fabriek werd ontruimd en de productie (dus) stilgelegd. Medewerkers kregen het volgende bloedstollende mailtje voor hun kiezen:

There is an Active Attacker near column location 35Z at the Giga Factory Texas. Please take cover and stand by for further details.

Geen grappen

Yikes. Dat wil je niet lezen, zeker niet in Amerika en zéker niet in Texas. Men gelooft daar nogal in het god gegeven recht om zichzelf te bewapenen. Dus ja, het is niet direct dat je denkt ‘zal wel vals alarm zijn’, integenstelling tot wanneer er hier bij ons weer eens een brandalarm afgaat.

Na een ordentelijk onderzoek bleek het echter wel een vals alarm te zijn. Dat klinkt onschuldig, maar vergeet niet dat het stilzetten van de productie voor een dag Tesla miljoenen Dollars kost. Daarnaast is het ook gevaarlijk in de zin dat hulptroepen die bezig zijn met een nep-geval, niet ingezet kunnen worden bij een echt noodgeval dat onmiddelijke interventie behoeft.

Speculaas

De speculatie is dan ook niet van de lucht. Is het weer een Tesla-hater geweest die de beurskoers wilde drukken voor snel gewin? De politie doet nu onderzoek om te kijken of ze het wie en waarom kunnen achterhalen. Mits dat lukt heeft diegene een groot probleem. Fopstraffen doen ze niet aan in Texas.

Tweede keer, min of meer

Gek genoeg is het niet de tweede keer dat Tesla in verband wordt gebracht met een -uiteindelijk niet bestaande- schietpartij in een Gigafactory. De vorige was echter een machinatie van Tesla zelf. Elon Musk en zijn PR-team hebben destijds aan de politie gesuggereerd dat werknemer Martin Tripp een schietpartij plande bij Tesla Gigafactory Nevada.

Tripp ontpopte zich namelijk als klokkenluider die stelde dat de Gigafactory nodeloos veel rommel produceerde en bovendien kapotte batterijen toch inbouwde in accupakketten voor Model 3’s. Hij lekte ook enige interne documenten naar de pers om een en ander te onderbouwen.

Tesla klaagde Tripp aan voor 167 miljoen Dollar schadevergoeding. En als deel van de campagne tegen Tripp, probeerde Elon himself alsmede zijn minions Tripp af te schilderen als een totaalmalloot, die dus zelfs een schietpartij zou plannen in de fabriek. Men kent het wel, de griezelige persoonlijke campagnes om karaktermoord op iemand te plegen die ongemakkelijke waarheden aankaart.

Ook van die ‘geplande schietpartij’ is uiteindelijk -gelukkig- niks gekomen. Maar zelfs het Tesla-vriendelijke Elektrek durft het woord ‘karma’ te gebruiken nu Tesla dus mogelijk slachtoffer is geworden van een valse aangifte…Waarvan akte.