Pas op: je kunt belazerd worden op tolwegen in Frankrijk

Pas op voor oplichters in buitenland!

Een vakantie is al duur genoeg, dan wil je niet ook nog eens opgelicht worden. Dat kan zomaar gebeuren, als je even niet oplet. Zo kun je in Italië belazerd worden met de spiegeltruc. En deze zomer moet je op je hoede zijn op Franse tolwegen.

Dit heeft alles te maken met de ‘flux libre’-tolwegen, die 2 jaar geleden zijn geïntroduceerd. Dit zijn tolwegen zonder tolpoortjes. Wel zo prettig. Je kunt op verschillende manieren betalen: via een tolbadge die je vooraf koopt, door je kenteken te registreren, bij een automaat of je kunt simpelweg online afrekenen.

Oplichters zien echter hun kans schoon om misbruik te maken van dit nieuwe systeem. Veel mensen weten namelijk niet precies hoe dit werkt. Boeven spelen daarop in door sms-jes of mails te sturen met een verzoek om tol te betalen. Het komt allemaal betrouwbaar over, omdat de visuele identiteit van de officiële bedrijven wordt nagebootst. Dus trappen mensen erin.

Zoals gewoonlijk bij phishingmails kun je frauduleuze berichten herkennen aan het emailadres. Echte mails van Ulys en Vinci Autoroutes eindigen altijd op ‘ulys.com’ of ‘vinci-autoroutes.com’. Ook kun je de URL controleren van de website waar je moet betalen. Je kunt overigens wel een echte sms krijgen van Vinci, maar dat is alleen als je een betalingsprobleem had. Bij deze berichten staat dan als afzender VINCI.

Bij deze ben je dus gewaarschuwd: laat je deze zomer niet belazeren op Franse tolwegen. Nu gaat het niet om grote bedragen, maar we gunnen oplichters natuurlijk geen cent.

Via: Le Figaro

Foto: Panamera met caravan, gespot door @r55clubman