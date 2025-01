Kinderen krijgen wordt duurder bij Tesla

75 procent duurder maar liefst, bij het samenstellen van een 7-zits Tesla Model Y.

Een nieuwe Tesla Model Y bestellen. We geven het voorzichtige advies om even lekker te wachten als je het geduld kunt opbrengen. Hoogstwaarschijnlijk is 2025 het jaar van de facelift van de populaire elektrische crossover. Dan is toch wel zo prettig om de nieuwe te hebben in plaats van de oude die nu inmiddels flink wat jaartjes meedraait.

Wat nog niet flink wat jaartjes meedraait is de Model Y als zevenzitter. De 7-zits Tesla Model Y werd vorig jaar geïntroduceerd in ons land. In Nederland is het een optie op de Long Range All-Wheel Drive. Deze modelvariant heeft een vanafprijs van 52.990 euro.

Als jij de afgelopen maanden hebt getwijfeld over de aanschaf van een 7-zits Tesla Model Y dan zit je nu met de gebakken peren. Je bent namelijk flink duurder uit! De Amerikaanse autofabrikant heeft een flinke prijsverhoging doorgevoerd voor de configuratie met zeven zitplaatsen. Tesla en de dynamische prijsactie, het wisselt nogal.

Voorheen was een 7-zits Tesla Model Y mogelijk als je 2.500 bijbetaalde. Tesla heeft echter een prijsverhoging van maar liefst 75 procent doorgevoerd. De zevenzits optie is nu maar liefst 4.000 euro. Dat maakt dat een Model Y als zevenzitter minimaal 56.990 euro kost. Heftig.

Ga je nog wat opties aanvinken dan loopt de prijs verder flink op. Trekhaak, 1.350 euro. Een wit interieur 1.200 euro. De 20 inch wielen, een fraai kleurtje en Full Self-Driving Capability? Je zevenzitter heeft opeens een aanschafprijs van 71.940 euro.

Het advies was al om te wachten op de nieuwe, nu al helemaal. Het is echter geen garantie dat Tesla de facelift Model Y ook als zevenzitter gaat aanbieden. Daarmee is het wel een gok als je daar op gaat zitten wachten. Gelukkig kun je bij steeds meer andere merken terecht voor een elektrisch alternatief.