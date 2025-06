Enige Civic Type R FL5 op Marktplaats is DUUR!

Maar dan heb je wel een heerlijke spec.

Het doek gaat vallen. Begin deze maand maakte Honda bekend dat de Civic Type R een Ultimate Edition krijgt. Waarom? Omdat het gamma volgens Honda aanpassingen nodig heeft om te voldoen aan de Europese regelgeving. Barslecht nieuws voor hot hatches in Europa.

De Civic Type R van de FL5-generatie is namelijk een bijzondere. Honda droeg de K20C1 viercilinder uit de vorige generatie over naar de nieuwkomer en gaf hem 9 pk extra voor een totaal van 329 pk. Maar de belangrijkste verandering: het uiterlijk. De Civic Type R was niet langer een door een kind getekende Civic, maar een stijlvol ding.

En hij is nog vlug ook. Binnen 5,4 seconden kun je aan de 100 km/u zitten en de topsnelheid is 275 km/u. De gepimpte Civic bewijst zijn snelheid met zijn Nürburgring-record voor voorwielaandrijvers. Daar kan ook de krachtigste Golf GTI niets aan doen.

De Honda Civic Type R op Marktplaats

Op 16 juni 2025 om 11:40 uur is dit de enige Civic Type R FL5 die te koop staat op Marktplaats. Eigenlijk is dit precies zoals je hem zou willen. Het exterieur draagt de kleur Crystal Black Pearl en is voorzien van het Carbon Pack. Vandaar dat de spoiler van koolstofvezel is gemaakt.

Aan de binnenkant komt er nog meer koolstofvezel voor dankzij het uitbreidingspakket. Ook het vierkantje op de optielijst bij het Illumination Pack is aangevinkt. Hierdoor zit er onder andere ambi-verlichting in de cabine en schijnt er een Type R-logo op de grond vanuit de deuren.

De Type R van Marktplaats werd in 2024 gebouwd en geleverd in Duitsland. Daar heeft ie 9.800 kilometer ervaring opgedaan voordat de Nederlandse dealer die hem nu aanbiedt, de Honda naar Nederland haalde. We kunnen wel stellen dat de Civic nog zo goed als fabrieksnieuw is. Mocht er toch iets fout gaan: er zit Honda-fabrieksgarantie op tot april 2027.

Prijs van de Honda Civic Type R FL5 op Marktplaats

De dealer uit Elburg vraagt € 72.750 voor de enige FL5 op Marktplaats. Wat kunnen we over die prijs zeggen? In ieder geval dat het een hoop geld is. Kijken we wat verder, dan zou ik zeggen dat het best een schappelijke prijs is. In 2024 vroeg Honda in Nederland € 88.560 voor de Type R. Daar komen nog de extra pakketten en speciale kleur bovenop á € 6.200. Heb je nog wat meer geld over: een nieuwe kost minimaal € 91.680. Wat de Ultimate Edition kost, is niet bekend.