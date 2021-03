Tesla incasseert mokerharde klappen op de beurs - Autoblog.nl

Tesla kreeg de afgelopen week weer mokerharde klappen op de beurs. Is dit het begin van het einde, of het einde van het begin?

De waardeontwikkeling van Tesla bleef ons maar verrassen en verbazen de afgelopen tijd. Eigenlijk sinds het dieptepunt van de Corona-dip, nu alweer bijna een jaar geleden, leek het aandeel zich als Major Tom verlost te hebben van de zwaartekracht. Het werd zelfs zo gek dat Elon Musk himself op Twitter te kennen gaf dat zijn bedrijf wel érg hoog gewaardeerd werd door investeerders.

Parabolisch

Het geinige daaraan was alleen: op dat moment kroop het aandeel nog ‘maar’ richting de 800 Dollar, maar dit was nog vóórdat elk stukje verdeeld werd in vijf kleinere stukjes. Kort nadat dit gebeurde, stond één stukje echter al snel wéér boven de 800 Dollar. Effectief was dat dus nog eens vijf keer zo hoog(!) als dat het stond op het moment dat Musk zelf aangaf ‘we gaan nu wel een beetje te hard jongens’. The mind boggles. In onderstaande grafiek zie je hoe zoiets er dan uitziet in een getrokken lijntje. De Parabolica op Monza is er niks bij:

This is the end, my only friend

De vraag die bij normale mensen opdoemt bij een dergelijk beloop is natuurlijk ‘hoe lang gaat dit door’. Welnu, had je die vraag op 5 februari gesteld dan was het antwoord in retrospect geweest ‘niet lang’. Sinds die dag heeft het aandeel namelijk vier achtereenvolgende weken verliezen geïncasseerd. De laatste keer dat dat gebeurde was in mei van 2019.

It’s doing down, we’re grabbin’ Timber

Aan beurswaarde verdampte in de afgelopen vier weken maar liefst 234 miljard Dollar. De marktwaarde van het bedrijf is nu 573 miljard Dollar, eind januari was dat nog 837 miljard Dollar. Na drie weken neergang, tuimelde de beurskoers afgelopen week nog maar eens met elf procent omlaag.

All the right friends in all the right places so yeah, we’re goin’ down

Het verlies was nog groter geweest, ware het niet dat de koers vrijdagavond nog een beetje terugkrabbelde. Desalniettemin is Elon Musk nu niet meer de rijkste mens op aarde. Hij verloor alleen afgelopen week al 27 miljard op papier. Daar steekt die Euro die je bij de buurtsuper vergeten bent uit je karretje te halen toch wat schrilletjes bij af.

This is the end, hold your breath and count to ten

Dit alles gezegd hebbende, is de beurswaarde van Tesla nu nog altijd ruim vijf keer die van Volkswagen, dat de afgelopen maand(en) juist flink in waarde is gestegen. Toch berichten verschillende media dat aandeelhouders zich zorgen moet maken. Er lijkt namelijk een besef door te dringen bij investeerders dat Tesla níet de markt van de EV’s gaat domineren nu steeds meer concurrenten competitieve EV’s op de markt brengen. Verkoopcijfers tonen dat zowel in China als in Europa en de Verenigde Staten de groei van Tesla’s afzet stokt, ondanks dat de EV-markt steeds groter wordt.

It’s the end of the world as we know it and I feel fine

Mocht deze klaarblijkelijke trend daadwerkelijk verder doorzetten, kan de verwachte hypergrowth-theorie waar Tesla’s torenhoge aandelenkoers op gebaseerd lijkt te zijn definitief de ijskast in. Investeerders die met geleend geld op de Tesla-trein zijn gesprongen, moeten dan gedwongen verkopen en Tesla gaat terug naar een waardering die Elon realistischer vindt. Misschien was het dus toch maar goed dat Elons broer Kimball Musk op 9 februari nog even 30.000 aandelen verkocht heeft. Die zit er in ieder geval warmpjes bij als de koers als een oververhitte kaassoufflé in elkaar zakt.

Wat denk jij, krijgen we een dikke bounce naar nog grotere hoogtes, of is dit dan de tijd van het jaar om een korte broek aan te meten? Laat het weten, in de comments!