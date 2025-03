Tesla is de as van het kwaad. Letterlijk in dit geval…

Tesla lijkt de as van het kwaad te zijn geworden. Met vuurzeeën tot gevolg.

Om meteen maar even mijn favoriete schrijver Bredero te citeren: “het kan verkeren”. En dat geldt zeker voor Tesla. Want was je een paar jaar geleden nog een milieu-reddende engel met het hart op de juiste plaats als je er eentje reed, tegenwoordig ben je in het gunstigste geval een fascist of een nazi. Maar liever nog slechter.

En je weet hoe dat dan gaat hè? Als iemand een fascist is, dan steek je zijn spullen in de fik. In dit geval zijn Tesla. Dat gebeurde vanmorgen vroeg in elk geval in de Italiaanse hoofdstad Rome. Daar vloog de zaak van een dealer vol Tesla’s in de hens. Gevolg? 17 uitgebrande Elon-mobielen.

Tesla is de as van het kwaad

De brandweer was uren bezig om de brandende EV’s uit te krijgen en je weet dat dit niet de makkelijkste opgave is. Nee, als een Tesla eenmaal fikt, dan blijft hij het liefst doorbranden tot er een hoopje as overblijft. De as van het kwaad in dit geval.

En nu volgt het onderzoek. Tot een paar jaar geleden was er direct uitgegaan van een ongeluk of anders een verkeerd in elkaar gezette Tesla. Anno 2025 gaat de politie daar allang niet meer blind vanuit. Zeker als het op de ochtend van 31 maart gebeurt, de maandag na een weekend vol demonstraties tegen Elon Musk en zijn -overigens geweldig rijdende- geesteskind.

Al is nog niets zeker, er wordt wel degelijk uitgegaan van brandstichting. Want als je aan de zelfverklaarde juiste kant van de geschiedenis staat, is alles toegestaan. Dus ook het in de fik steken van een dealer waar 17 Tesla’s staan te wachten op een nieuw huisje.

We vrezen dat het niet het laatste artikel is in deze strekking. Mensen zijn namelijk knettergek geworden en ik hoef die laatste boude uitspraak niet eens toe te lichten.

Omdat het zo is.