Na de Renault 5 gaat Nissan ook aan de haal met de Twingo

De Nissan Twingo is officieel aangekondigd.

Renault en Nissan wisselen al meer dan 20 jaar techniek uit, maar er is altijd wel duidelijk onderscheid geweest tussen de modellen. Dat gaat veranderen met de nieuwe Micra. Dit wordt gewoon een Renault 5 met een Nissan-neus, die ook gebouwd wordt door Renault. Vorige week kregen we het eerste beeld te zien van deze auto.

De R5 is niet de enige Renault waar Nissan mee aan de haal gaat. Er gaat ook een Nissan Twingo komen. In oktober schreven we al dat Nissan hier interesse in had, maar nu is het officieel bevestigd door de Japanners.

Er komt dus definitief een Nissan-variant van de nieuwe Twingo. Deze zal net als de Micra gebouwd worden door Renault. Nissan zegt dat ze de auto wel zelf ontwerpen. Bij de Micra is het totaal niet gelukt om het Renault-DNA te verhullen, maar de R5 heeft natuurlijk een hele karakteristieke vorm. Wellicht is het Twingo-design iets makkelijker te kneden tot een Nissan, al is de nieuwe Twingo ook heel herkenbaar.

Renault moet zelf de productieversie van de Twingo nog onthullen, dus de specificaties zijn nog niet bekend. We weten wel dat de elektrische Twingo goedkoop in de markt wordt gezet, met een vanafprijs van minder dan €20k. Hoe de Nissan-versie gaat heten is nog niet bekend. De vorige A-segment Nissan was de Pixo, maar dat is nou niet direct een iconische naam.

De Nissan Twingo zal niet veel later komen dan de echte Twingo. De Renault komt namelijk in 2026 en de Nissan komt eveneens in 2026. En dat is nog niet alles: er is ook nog een Dacia-variant op komst.