Even een vraagje. Hoe weten we of we niet worden opgelicht bij de pomp?

En dan bedoel ik niet opgelicht worden bij de pomp door de overheid, maar door de pomphouders…

Ik heb een vraagje aan jullie. De gewaardeerde gebruikers van Autoblog.nl. Het gaat over de pomp. En of we niet worden opgelicht. En zoals de titel al aangaf, ik bedoel dan niet door de overheid met haar belachelijk hoge belastingen en accijnzen, maar door de pomphouders zelf.

Allereerst, ik insinueer niks. Maar ik vraag het me gewoon af. Want wie controleert of er wel echt zoveel benzine uit het slangetje komt als op de pomp staat? Ik vroeg me dat tijdens het tanken gewoon even af.

Worden we opgelicht bij de pomp? Of niet?

En die hersenkronkel kwam voorbij toen ik de tank van mijn BMW Z4 vol aan het gooien was. Ik had hem vrijwel helemaal leeg gereden en was benieuwd hoeveel erin zou gaan. De inhoud van de tank is 55 liter, dus zou je verwachten dat dit er ook ongeveer in zou gaan.

De eerste keer kwam ik met een actieradius van nog 10 kilometer uit op een nette 54 liter. Maar de keer daarop, toen ik de auto volgens de computer net zo ver had leeg gereden ging er maar 51 liter in. Volgens de cijfers op de pomp. En dat vond ik op z’n minst opmerkelijk.

Ik had namelijk niet heel veel anders gereden, dat wil zeggen niet onzuiniger zodat de boordcomputer niet anticipeerde op een lagere reikwijdte en de weersomstandigheden waren ook vrijwel gelijk. Maar toch scheelde het 3 liter in vergelijking met de vorige tankbeurt.

Was er toch meer aan de hand, of had de pomphouder van de eerste tankbeurt de meter wat overijverig laten lopen? Of de tweede juist heel conservatief? Het was best een verschil namelijk

En nogmaals, ik insinueer helemaal niks, ik vroeg me alleen af of ik de enige ben die hier weleens over nadenkt, of dat er nog meer mensen zijn die zich afvragen of er her en der een pomphouder is die de teller niet helemaal eerlijk laat lopen. En zo ja, of jullie dat dan ook controleren of het -zoals ik- maar gewoon laten gaan.

Ben benieuwd, misschien weten jullie er meer over! Dat de positie van je auto (op een helling bijvoorbeeld) meespeelt. Laat het me maar weten.