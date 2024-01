Tesla is nu ook ingehaald door Volkswagen

Tesla was in Nederland de populairste EV-fabrikant, maar dat was niet overal het geval.

In Nederland was de strijd om het populairste EV-merk niet bijster spannend. Tesla stond met stip op nummer 1. Alleen van de Model Y wisten ze al meer exemplaren te slijten dan Opel van hun hele gamma bij elkaar. Tesla stond echter niet in alle verkoopstatistieken bovenaan. Zo werden ze wereldwijd in het vierde kwartaal ingehaald door BYD.

Over het hele jaar bekeken was Tesla nog wel het populairste EV-merk, maar NIET in Duitsland. Het merk dat daar de meeste EV’s verkocht was… Volkswagen. De registraties van elektrische Volkswagen waren namelijk flink gestegen, terwijl Tesla juist in de min stond. Daarom werd Tesla dus keihard ingehaald door Volkswagen.

In totaal werden er in Duitsland 70.600 elektrische Volkswagens geregistreerd, tegen 63.700 Tesla’s. Het was dus niet eens een close call, maar een klinkende overwinning voor Volkswagen. Tesla behield nog wel de tweede plaats en verkocht meer EV’s dan heel Stellantis bij elkaar (voor wat het waard is).

Het totale aantal elektrische auto’s wat in Duitsland werd geregistreerd kwam uit op 524.000 stuks. Een snelle rekensom leert dus dat Volkswagen een marktaandeel had van zo’n 13,5%, tegen 12,2% voor Tesla.

Het is natuurlijk interessant om nog even de vergelijking met Nederland te maken. Tesla stond bij ons op nummer één, maar waar stond Volkswagen? Tesla verkocht in totaal 19.388 auto’s, terwijl Volkswagen bleef steken op 8.976 stuks. Daarmee stonden ze achter BMW. De verhoudingen liggen hier dus heel anders.

Bron: Automobilwoche