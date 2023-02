Helaas: Tesla ontketent geen EV-prijzenoorlog in Europa

Ford paste in de VS wel de prijzen aan, maar merken hebben geen zin om in Europa een prijzenoorlog aan te gaan met Tesla.

Tesla is niet bang om auto’s opeens flink duurder of juist goedkoper te maken. Dat laatste deed Tesla onlangs in zowel Europa als de VS. Dat is natuurlijk hartstikke mooi in een tijd waarin dingen alleen maar duurder worden. Het zou helemáál mooi zijn als andere merken dit voorbeeld zouden volgen.

Dit leek ook te gebeuren, want deze week verlaagde Ford de prijzen van de Mustang Mach-e als reactie op Tesla. Helaas deden ze dit vooralsnog alleen in de VS, maar hier en daar werd wel gespeculeerd over een ‘prijzenoorlog’.

Helaas moeten we jullie uit de droom helpen: op een prijzenoorlog (of iets wat daarop lijkt) hoeven we niet te rekenen. Automotive News Europa sprak met Ford France en die gaf aan dat de prijsverlaging “specifiek voor de Noord-Amerikaanse markt” zijn. In Europa blijven de prijzen gewoon zoals ze zijn.

Volkswagen is evenmin van plan om hun prijzen aan te passen. Dat zegt de grote baas Oliver Blume tegen de Frankfurter Algemeine. Volgens hem heeft Volkswagen een duidelijk prijsstrategie en focussen ze op betrouwbaarheid. Dat laatste zou een steek richting Tesla kunnen zijn, maar dat weten we niet zeker…

Ook Renault voelt er weinig voor om de prijzen drastisch aan te passen. Volgens Fabrice Cambolive (met ingang van vandaag de CEO) is dit slecht voor de restwaarde en is het ook niet leuk voor bestaande klanten. Kortom: er komt op de Europese markt vooralsnog geen reactie op de prijsverlagingen van Tesla.

Bron: Automotive News Europe