Tesla ligt door chip 6 jaar voor op concurrentie

Het hart van de auto blijkt Tesla’s grootste wapen.

Men neemt een Tesla Model 3 en haalt het voertuig helemaal uit elkaar. Dat is wat een Japans nieuwsblad deed. De ‘zelf rijdende computer’ blijkt behoorlijk goed in elkaar te zitten. Een ingenieur van een groot Japans automerk die aanwezig was bij het onderzoek was verbaasd over de chip van Tesla die vanaf het voorjaar de Model 3, S en X aanstuurt.

Tesla Chip

Je kunt zeggen wat je wilt over het merk onder Elon Musk, vooruitstrevend zijn ze bij Tesla wel. Dat blijkt ook uit onderzoek van Nikkei Business Publications. De Hardware 3 module blijkt het kleine stukje techniek wat een groots wapen van Tesla is. Deze bevat 2 AI chips van 260 vierkante millimeter, formaat theezakje dus. Een chip stuurt de zelfrijdende mogelijkheden aan en de andere zorgt voor het infotainment. De chips zijn net als de software door Tesla zelf ontworpen.

Het staaltje elektronica kan enorm veel gegevens verwerken. De Hardware module is continue verbeterd sinds Hardware 1 in 2014 werd geïntroduceerd. De huidige Hardware 3 kwam afgelopen voorjaar uit en heeft zelfrijdende mogelijkheden. Concurrenten zullen een chip van deze kwaliteit volgens de Japanse ingenieur op zijn vroegst rond 2025 kunnen evenaren.

Ontwikkeling in eigen huis

Het budget is niet het probleem voor de concurrenten zoals Volkswagen en Toyota. Technologische hindernissen zorgen er volgens de Japanse ingenieur voor dat Tesla een grote voorsprong heeft. Tesla is een jong bedrijf en heeft veel ontwikkelingen, zoals die van de Hardware 3, in eigen beheer. Andere merken hebben ketens van toeleveranciers en hun verdienmodel is gebaseerd op de verkoop van onderdelen. Deze leveranciers leveren ECU’s en elektronische concurrenten die met een chip zoals die van Tesla veelal overbodig worden. Tesla heeft minder te maken met leveranciers en trekt zijn eigen plan.

Zullen andere merken in 2025 een soortgelijke module als Tesla hebben of heeft de Japanse ingenieur het mis?

Bron: Nikkei