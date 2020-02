Nissan lanceert extra stoere Navara AT32

De naam Navara AT32 klinkt in elk geval erg stoer.

Nissan heeft zijn pick-up onder handen genomen. Het gaat om de Navara. De medium-grote pick-up is van zichzelf al vrij stoer. Deze Nissan Navara in AT32-uitvoering doet er een paar flinke schepjes bovenop.

Luxer

De nieuwe AT32 is een stuk luxer uitgerust met voorzieningen als Hill Descent Control (zodat je keurig naar beneden rijdt), Hill Start Assist (als je de andere kant op moet), 360 graden camera (om te zien waar alle blubber zit) en Intelligent Emergency Braking (voor als je teveel op je gadgets aan het letten bent).

Spatlappen

Er zijn ook een paar uiterlijke wijzigingen bij de auto. Kijk naar de bredere wielkasten. Daarnaast zijn er compleet nieuwe stickers! Die stickers worden gecomplementeerd door de badges voor de achterkant, sidesteps, voorschermen en spatlappen. Jazeker, deze bedrijfsauto heeft spatlappen.

Arctic Trucks

Maar dit zijn toch slechts kersen in de appelmoes? Jazeker. Nissan heeft namelijk wel degelijk werk gemaakt om de Navara een stuk capabeler te maken. In samenwerking met offroad-specialist Arctic Trucks is de stoere pick-up flink aangepast. Denk aan een wielophanging van Bilstein. Of 18″ wielen met extra grote banden en grof profiel. Onder de motor is er een grote aluminium beschermingsplaat. Mocht je Arctic Trucks niet kennen: dat bedrijf heeft ook de expeditietrucks (North Pole Challenge) van Top Gear aangepast.

Optioneel is er een sperdifferentieel voor de voorwielen beschikbaar voor de stoere Nissan pick-up met dubbelcabine. Wil je de Nissan Navara nog stoerder maken, dan is het dat mogelijk middels een heuse snorkel. Deze ziet er niet alleen cool uit, de Nissan Navara heeft dan ook een doorwaadhoogte van 80 centimeter. De Nissan Navara is tevens voorzien van een ladderchassis, vierwielaandrijving en een lage gearing. Met deze auto kun je in terrein dus wel degelijk iets klaarspelen.

Of de Nissan Navara AT32 naar Nederland komt, is nog niet bekend.