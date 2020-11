Tesla loopt met Superchargers mijlenver voor - Autoblog.nl

De concurrentie heeft het nakijken en Tesla groeit vrolijk door met de uitbreiding van het aantal Superchargers.

Tesla is een pioneer als het gaat om het aanleggen van een laadinfrastructuur. Ze waren het eerste automerk dat op zo’n grote schaal begon met het wereldwijd aanleggen van een laadnetwerk. Ze hebben dat slim gedaan en je kunt er vooralsnog alleen terecht als je ook een auto van het merk hebt.

Concurrentie

Dit weekend stond de Amerikaanse autofabrikant bij een mijlpaal stil. De 20.000ste Supercharger werd in gebruik genomen. Een enorm contrast in vergelijking met de concurrentie. Hier in Europa is bijvoorbeeld IONITY bezig met de uitrol van een groot snellaadnetwerk. IONITY heeft op dit moment slechts 298 snellaadstations in Europa. Ook Fastned komt met nog geen 1.000 snelladers in Europa nog niet eens in de buurt van de cijfers van de Tesla Supercharger. Let wel, de twee genoemde voorbeelden zijn enkel actief in Europa, terwijl Tesla wereldwijde cijfers communiceert.

Toch gaan de ontwikkelingen langzamer dan Tesla voor ogen had. Het automerk wilde eind 2018 al 18.000 Superchargers actief hebben. Dat werden er in dat jaar uiteindelijk ‘maar’ 12.000. Desalniettemin loopt het merk ver vooruit in vergelijking met de concurrentie.

Snelle uitbreiding

In vergelijking met een jaar geleden zijn het aantal Superchargers wereldwijd met een kleine 5.000 toegenomen. Vooral de laatste maanden is Tesla weer bezig het aantal Superchargers flink uit te breiden. Zo stonden het aantal Superchargers in september van dit jaar nog op 17.500.