Porsche onthult nooit eerder vertoonde modellen - Autoblog.nl

Een kijkje in de keuken bij Porsche, het merk gaat nooit eerder vertoonde modellen laten zien. Modellen die nooit in productie zijn genomen.

De line-up van Porsche is al jaren bekend. Wat dat betreft is de Taycan de enige échte vernieuwing als je kijkt naar het modellengamma van het merk. Door de jaren heen hebben de designers bij Porsche met allerlei nieuwe modellen gespeeld. Deze modellen hebben nooit het licht gezien, maar daar komt verandering in.

Voor het eerst gaat Porsche modellen onthullen die het nooit tot het productiestadium hebben geschopt. De aankondiging komt middels een teaser. Daarmee krijgen we een eerste blik te zien van zo’n nooit uitgebracht model. Wat je ziet is bijna een science fiction achtige Porsche met een bijzonder lijnenspel. Het lijkt op een moderne versie van de 550 Spyder.

Het is afwachten wat Porsche allemaal gaat laten zien. Tegelijkertijd zijn teleurstellingen niet te vermijden. Want hoe vet zou het geweest zijn als Porsche inderdaad met deze moderne 550 Spyder zou zijn gekomen. Net als dat Lamborghini ooit een moderne Miura liet zien, maar het nooit tot een productiemodel kwam. Gelukkig is de Duitse autofabrikant niet helemaal gestopt met het bouwen van extreme projecten. Daar is de 918 Spyder een goed voorbeeld van.