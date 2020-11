Hier komt Gordon Murray HQ van meer dan 50 miljoen euro - Autoblog.nl

Bij een serieuze auto hoort ook een serieus kantoor en daarom zijn de plannen voor het hoofdkwartier van de Gordon Murray Group bekendgemaakt.

Met de bizarre T.50 heeft Gordon Murray Automotive zichzelf goed op de kaart gezet. Dit jonge automerk is van plan om nog meer voertuigen te maken, waaronder auto’s die beter te betalen zijn dan die krankzinnig dure hypercar.

Om deze vruchtbare toekomst te realiseren, was de Gordon Murray Group op zoek naar een hoofdkwartier. De locatie is gevonden en is te vinden in Windlesham. Deze plaats ligt op ongeveer een klein uurtje rijden ten zuidwesten van Londen. Ook ligt Woking, waar McLaren te vinden is, op enkele kilometers afstand. Het gaat hier om een lap grond van maar liefst 3.000 hectare. Design, de ontwikkeling van de auto’s, onderzoek en ook de verkoop en marketing moeten allemaal op deze plek gaan plaatsvinden.

Het hoofdkantoor gaat in stapjes gebouwd worden. Zo kunnen de meest noodzakelijke dingen zo snel mogelijk in gebruik worden genomen. Prioriteiten liggen bij de verkoop, de productie en de heritage faciliteiten. Laatstgenoemde is een interessante. Het hoofdkantoor krijgt ook een gedeelte waar men terugblikt op eerdere beroemde projecten waar Gordon Murray een vinger in de pap had.

Eind 2022 moet het eerste gedeelte in gebruik zijn. Daar hoort ook een testbaan bij voor voertuigen. De tweede fase volgt een jaar later. Uiteindelijk moet de gehele faciliteit tegen het einde van 2024 opererende zijn. De komst van het hoofdkantoor van de Gordon Murray Group levert de omgeving 100 nieuwe banen op. (via Autocar)