Tesla maakt stalkers het leven een stuk makkelijker - Autoblog.nl

Sometimes it feels like…some fansla is watchingggggg meeeee…

Tesla’s zitten bomvol hypermoderne elektronische snufjes. Sommige daarvan zijn een beetje infantiel, maar er zijn er ook een paar die best handig zijn. De Dog Mode bijvoorbeeld die je trouwe viervoeter fris en fruitig houdt als je even een kort een winkel inpiept. Of de Sentry Mode, die de camera’s van het Autopilot systeem gebruikt om de omgeving van de auto in de gaten te houden als deze ergens geparkeerd staat. Handig voor als een of andere hater je geliefde elektrowaggie vandaliseert. Met een beetje mazzel staat hij (m/v) met zijn boeventronie op beeld.

Via de inmiddels fameuze over the air softwareupdates, komen er steeds nieuwe features bij. Electrek denkt nu te weten dat bij een aanstormende update de camerafuncties van Tesla’s nog verder uit gaat breiden. Waar je voorheen de beelden van je Tesla alleen achteraf op een computer kon bekijken, zal je in de toekomst in real time kunnen volgen wat je Tesla ziet.

Als stalker hoeft je dus niet eens meer zelf in een grijze regenjas achter een lantaarnpaal te gaan staan in de regen. Je kan gewoon je Tesla daarachter neerzetten en mensen bespieden vanuit het comfort van je eigen woning. Er hoeft zich niet eens een gebeurtenis voor te doen die normaal gesproken de Sentry Mode zou triggeren.

Wanneer Tesla deze update uitrolt is nog niet helemaal zeker, maar men verwacht spoedig. Hoe de modus gaat heten is ook nog niet bekend. Wij stemmen alvast voor Stalk Mode. Bij welke buurvrouw zet jij dadelijk je Tesla in de straat? Laat het weten, in de comments!