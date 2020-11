Video - Tesla Model S raakt dak kwijt op snelweg - Autoblog.nl

Deze Tesla Model S had eigenlijk liever een Roadster willen zijn en gooit daarom zijn dak maar op de snelweg.

Het is een leuk detail van Tesla’s, die glazen daken. Natuurlijk zijn ze hier als autofabrikant niet uniek in, maar het is wel mooi meegenomen dat je als inzittende net wat meer te zien hebt. Het geeft net wat meer natuurlijke lichtinval, een net wat ruimtelijker gevoel. Voor sommige klanten kan het echter net iets té ruimtelijk zijn, zo blijkt.

Eerder schreven we immers over deze Amerikaanse Tesla Model Y die op de snelweg besloot een cabrio te worden. Een van de glazen plafondpanelen bleek namelijk niet zo goed te zijn vastgelijmd. Volgens Electrek gaf Tesla uiteindelijk toe dat dit probleem bij ‘een kleine batch’ aan Model Y’s kon voorkomen. Prima, een foutje kan gebeuren, gewoon weer verder, toch?

Pijnlijk genoeg is er echter voor de tweede keer binnen twee maanden tijd een soortgelijk filmpje opgedoken. Deze keer gaat het om een Chinese Model S, die volgens deze Weibo-post op een snelweg een deel van het glazen dak kwijtraakte. Nu zou je weer de beschuldigende vinger richting Tesla kunnen wijzen, maar het bedrijf claimt dat er iets anders aan de hand is.

In een reactie zegt de klantenservice namelijk dat ze contact hebben opgenomen met de eigenaar. Hieruit zou blijken dat de Tesla voor dakreparatie naar een geautoriseerde autospuiterij was gegaan. Ten minste, als we Google Translate moeten geloven. Vermoedelijk heeft dat bedrijf dus het dak niet goed weer vastgelijmd, waardoor het paneel van de Model S op de snelweg wegwaaide.

In het filmpje zien we hoe het glazen dak van de Model S op de snelweg terecht komt. Het is onduidelijk of er daarbij schade aan andere weggebruikers is ontstaan. Wel zien we de bestuurder van de Model S remmen. Of zijn Model S inmiddels weer een dak heeft, is niet bekend.