Tesla is kwalitatief het allerslechtste automerk

Uit een groot onafhankelijk onderzoek blijkt dat er geen automerk zo slecht scoort als Tesla op het gebied van kwaliteit.

Een deur die niet lekker sluit, lak dat slecht is gespoten of gaten tussen de panelen. Dit soort verhalen komen al sinds de Model S en Model X naar buiten. Aangezien Tesla inmiddels acht jaar op grote schaal auto’s bouwt zou je denken dat de kwaliteit stappen heeft gemaakt. Daar komt de Tesla-rijder bedrogen uit, zo blijkt nu.

De onafhankelijke J.D. Power 2020 Initial Quality Study (IQS) kijkt ieder jaar wat voor kwaliteit autofabrikanten afleveren. Op basis daarvan maken ze een lijst. Het geeft altijd een interessante uitkomst. Zo komen sommige merken verrassend goed uit de test, terwijl anderen juist heel matig scoren. Het is de eerste keer dat JD Power Tesla meeneemt in het onderzoek. De Amerikaanse autofabrikant maakte op z’n zachtst gezegd geen goede binnenkomer.

Volgens het onderzoek is Tesla by far het allerslechtste automerk als het gaat om de kwaliteit. Het merk scoort 250 punten. Hoe meer punten, hoe slechter het resultaat. De top 5 merken die onderaan de lijst bundelen zijn Tesla (250), Land Rover (228), Audi (225), Volvo (210) en Mercedes-Benz (202). De punten staan voor het aantal issues per 100 auto’s. Dat betekent dat Tesla gemiddeld met elke 100 auto’s te maken heeft met 250 kwaliteitsproblemen.

Dit jaar delen Dodge (136) en Kia (136) een gedeeltelijke eerste plaats. Deze merken leveren auto’s met de minste problemen volgens JD. De top vijf bestaat verder uit Chevrolet (141), RAM (141), Genesis (142) en Mitsubishi (148). Bij Tesla mogen ze zich hard achter de oren krabben. Hoewel diverse andere premium merken ook gerust in de spiegel mogen kijken.

Fotocredit: @tnthomas via Autojunk