Velgenboer BBS vraagt weer faillissement aan

BBS heeft weer een faillissement aangevraagd. Weer, want dit is al de derde keer voor het Duitse bedrijf.

Het geld is op bij de Duitse velgenfabrikant BBS GmbH. Volgens diverse Duitse media heeft het merk uitstel van betaling aangevraagd. BBS zou als doel hebben om een doorstart te maken.

Het is niet bekend hoe groot de schulden van BBS GmbH zijn. Blijkbaar zit het bedrijf zo diep in de stront dat schuldeisers niet langer betaald kunnen worden. Het is niet de eerste keer dat de wereldberoemde velgenboer een faillissement aanvraagt. In 2007 ging het bedrijf voor de eerste keer failliet. Er werd toen een doorstart gemaakt. De boel werd overgenomen door Punch International uit België. Dit bedrijf verkocht BBS GmbH twee jaar later in 2009. Het vennootschap kwam toen in handen van Creacorp. Dit is de hoofdaandeelhouder van Punch.

In 2011 kwam het tot een tweede faillissement van BBS GmbH. Ook toen was er sprake van een doorstart. Een herpositionering van het merk moest de velgenfabrikant er weer bovenop helpen. Een jaar later, in 2012, werd het Oostenrijkse Tyrol Equity AG grootaandeelhouder van BBS GmbH. De volgende verhuizing diende zich in 2015 aan. Toen nam NICE Holdings Co uit Zuid-Korea het grootste deel van de aandelen over.

Het is nu dus de derde keer dat BBS met een faillissement te maken heeft. Afgelopen maandag werd het faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Rottweil.

Foto: E39 M5 op BBS’jes via @kp92 op Autojunk