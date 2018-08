Tesla Model 3 verliest bumper een uur na aflevering

Gewichtsbesparing yo!

Je zal maar net je gloednieuwe auto in ontvangst hebben genomen en na een ritje valt er een niet geheel onbelangrijk onderdeel van de auto. Het overkwam Rithesh Nair. De eigenaar reed met zijn kersverse Model 3 door een fikse regenbui. Toen hij arriveerde op zijn bestemming kwam hij tot de stomme verbazing dat de achterbumper niet meer op de Tesla zat. Hij deelde zijn verhaal op Twitter. Vervolgens reageerde een andere Model 3-eigenaar dat hem iets soortgelijks is overkomen.

Een woordvoerder van Tesla heeft gereageerd op het voorval. De Amerikaanse autofabrikant laat weten onderzoek te doen hoe dit heeft kunnen gebeuren en dat er contact is opgenomen met de eigenaar. Zo bestaat bijvoorbeeld de kans dat Nair door een bijzonder diepe plas heeft gereden, wat de bumpers losgerukt kan hebben. Of dit normaal is, is een tweede. Bij een Mitsubishi Colt uit 1996 zou dit kunnen gebeuren ja, maar een gloednieuwe auto mag dit natuurlijk niet overkomen.

Het is afwachten wat Tesla’s bevindingen zijn en hoe de Amerikaanse autobouwer dit gaat oplossen om toekomstige gevallen te voorkomen. Elk nadeel heeft zijn voordeel: de Model 3 komt pas in 2019 naar Nederland en dan zijn de meeste kinderziektes er wel uit, althans dat hoop je dan. (via InsideEVs)