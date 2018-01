Tesla Model 3-eigenaren klagen over interieurkwaliteit

En daar gaan we weer.

De Tesla Model S en Model X kregen nog wel eens kritiek op het gebied van kwaliteit in het interieur. Piepjes, kraakjes of gewoon een matige afwerking. Het was afwachten of dat bij de Model 3 ook zo zou zijn. De leveringen vinden momenteel plaats en ook dit keer is het weer raak: klagende klanten op sociale media en op fora.

Wie het Premium Upgrade Package aanvinkt krijgt voor 5.000 dollar een gelikter interieur. Tesla omschrijft het als ‘premium stoelen, materialen en twee USB-ingangen achterin’. De autofabrikant gaat verder niet in op details welke materialen allemaal gebruikt worden voor dit optiepakketje.

Klanten hadden waarschijnlijk alcantara verwacht, want op het Tesla-forum klaagt iemand over het ontbreken van een alcantara hemel. Op Twitter vraagt iemand of de automaker een foutje heeft gemaakt. Het opvallende is dat andere forumgebruikers zeggen een Model 3 te hebben die wél beschikken over alcantara materialen.

Tegenover Electrek heeft Tesla een reactie gegeven. Het automerk geeft toe dat er een wijziging qua materiaal heeft plaatsgevonden, maar dat dit altijd al de bedoeling was vanaf dag één. Het verschil zie je in de plaatjes hieronder. Het bovenste plaatje is het oude materiaal, daaronder het nieuwe. Toegegeven: het oude zag er een stukje meer premium uit en ik snap het geklaag van de klanten.





Fotocredit: worstofthymes via Twitter