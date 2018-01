Toyota presenteert belachelijk lekkere auto met 1.000 pk

Formule-E? Ha.

Terwijl de wereld steeds meer de focus legt op elektrisch racen, presenteert Toyota doodleuk een heftige racer met 1.000 pk. Op de Tokyo Auto Salon staan de Japanners met de Super Sport Concept.

Met het concept wil Toyota Gazoo Racing duidelijk maken dat ze zich meer gaan bezig houden met het ontwikkelen van sportauto’s op basis van ervaring vanuit de racerij. Of de Super Sport Concept een voorproefje is van een straat-hypercar vanuit Toyota is niet duidelijk. Als we naar het concept kijken zien we immers weinig straatauto. Zaken als koplampen, spiegels en een ruitenwisser ontbreken.

De aandrijflijn is afkomstig van de TS050 Hybrid. Dit betekent een twin-turbo 2.4 liter V6, gekoppeld aan elektromotoren. Het gecombineerde vermogen komt uit op 1.000 pk. Meer technische details zijn er helaas niet bekendgemaakt. Het aerodynamische uiterlijk bevalt me wel. De Super Sport Concept doet me persoonlijk denken aan de Toyota GT-One. Op basis van die extreme racer kwam ook een straatlegale versie. Hoop doet leven..