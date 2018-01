Deze explosie van leder is van buiten schimmelgroen

Nee we verzinnen het niet zelf, dat is hoe de maker ervan de exterieurkleur omschrijft.

Fungus green, dat is hoe Project Kahn de kleur van deze aangepaste Land Rover Defender noemt. Iedereen die weleens een Pizza Fungi besteld heeft weet dan hoe laat het is. Dat gezegd hebbende is het best een accurate omschrijving, zoals iedereen die weleens een pakketje boterhammen drie jaar in een spaarzaam gebruikte sporttas heeft laten zitten zal kunnen beamen. Plus, het past prima bij zo’n Defender.

Project Kahn noemt de auto zelf de Fungus Green Land Rover Defender 110 Station Wagon Wide Track. Naast de Wide Track heeft Project Kahn de Defender verfraaid met een speciale grille en andere details om de offroader een wat stoerdere look te geven, zoals zwarte velgen. Het dak is overigens uitgevoerd in Old England White, om de schimmelassociatie perfect te maken.

Gelukkig ziet de binnenkant van de auto er een stuk smakelijker uit. Project Kahn heeft hier een plethora aan leder aangewend waar zelfs de gemiddelde Hells Angel nerveus van zou worden. Alle vier inzittenden zitten op sportstoelen die het comfort van de Defender niet per se exponentieel zullen verhogen. Maar goed, niemand gaat lange afstanden rijden met dit ding. Hoewel het misschien wel de antithese van een sportwagen is, dient de auto in de praktijk waarschijnlijk vaak hetzelfde doel: er hip uitzien op de straten van Londen.