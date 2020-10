Tesla Model 3 interieur wordt spoedig meer premium - Autoblog.nl

Een extra premium interieur in je Tesla Model 3, coming right up.

De Tesla Model 3 heeft veel fans, ook in Nederland. Vooral vlak voor de jaarwisselling stapten een boel landgenoten nog snel even in zo’n bijtellingsknaller. Het leverde gekke taferelen op in de haven van Rotterdam waar Hyundai nu keihard op inspeelt in hun reclame van de populaire Hyundai Kona Electric. Die opent met ‘niet eerst lang wachten en dan ophalen in de haven’. Ouch, burn en wat dies meer zij.

Er zijn ook mensen die zo’n Model 3 maar knaak vinden. Deze mensen wijzen bijvoorbeeld naar de grote en inconsequente panel gaps die Tesla’s nog steeds plaagt, of de afwerking binnenin. En ja, na een goed decennium auto’s bouwen, zou je toch mogen verwachten dat dit inmiddels beter voor elkaar is. Het was klaarblijkelijk echter nooit Tesla’s prioriteit. Maar daar komt nu verandering in. Misschien.

De Model 3 krijgt namelijk een heuse modeljaar update. Dat is een goede Amerikaanse gewoonte, in het leven geroepen door niemand minder dan Franklin D. Roosevelt in de jaren ’30 van vorige eeuw. Tesla deed er echter lekker niet aan mee tot op heden. Al is het maar omdat Tesla’s doorgaans niet noemenswaardig veranderen jaar op jaar en omdat je de fameuze over-the-air updates hebt. Maar voor 2021 bewijst de Model 3 nu dat het toch ook gewoon een auto is.

Tesla’s instapper krijgt namelijk onder andere een nieuwe middentunnel, zo weet kwaliteitspublicatie Electrek te melden. De huidige middentunnel is plastic fantastic. De nieuwe ook, maar dan van meer premium plastic met chromen randjes en nepleder bekleding. Het opbergvakje klapt niet meer goedkoop open maar glijdt weg zoals in de grotere Model S. Er circuleert al een foto op internet van de nieuwe versie. De headliner gaat ook veranderen en wordt wat donkerder. Waarschijnlijk worden ook de bovenste delen van het dash licht gewijzigd.

Nieuwe features komen er ook, onder andere in de vorm van een elektrisch openende ‘frunk’. Tevens zal je je Model 3 af fabriek kunnen bestellen met een ‘chrome delete’, waarbij dus de chromen omlijsting van de ramen wegvalt. Of je in plaats van die chromen lijstjes dan gewoon zwart plastic krijgt of premium BMW hoogglans Shadow Line spul valt even te bezien. Maar we vermoeden het laatste aangezien Tesla eindelijk de move lijkt te maken naar hoogwaardigere looks en feels.

Heb jij vertrouwen in de uitkomst, of heb je je handtekening al gezet onder een contract voor een Polestar 2? Laat het weten, in de comments!