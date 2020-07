Zoveel Hyundai Kona Electrics zijn er al verkocht

In een relatief korte tijd zijn er zeer veel Kona Electrics verkocht.

Over een tijdje zullen we heel anders naar elektrische auto’s terugkijken dan dat wij nu doen. We zitten nu midden in een transitie van olie naar elektra, waardoor het door de bomen soms lastig is om het bos te zien.

Innovators

Uiteraard zijn er veel pioniers en belangrijke innovators. Maar de eerste echt bruikbare elektrische wagen voor het volk is de Hyundai Kona Electric. Althans, als je actieradius meerekent.

Kona Electric

Nu hebben we al gereden met de Kona Electric en ondanks dat één redacteur dapper weerstand blijft beiden, is het geen spannende auto. Maar dat was ook niet de bedoeling van de Hyundai Kona Electric. De Kona Electric moest daadwerkelijk verkopen en verrek: dat is gelukt.

Meer dan 103.719 exemplaren

Er zijn er namelijk meer dan 100.000 van het kekke elektrische crossovertje verkocht. De teller staat op dit moment op 103.719 exemplaren! Het is niet dat de Kona Electric al sinds 2013 (ofzo) op de markt is. Neen, de auto kwam pas in het voorjaar van 2018 in de showrooms te staan.

Nederland

Ongeveer een kwart van alle elektrische Kona’s blijft in Zuid-Korea. In Nederland is de elektrische Kona ook zeer populair. De Kona komt in aanmerking voor lage bijtelling en er hoeft geen MRB betaald te worden.

Daglicht

Om de verkoopcijfers in een juist daglicht te zetten, Nissan wist dit jaar de mijlpaal te bereiken van 450.000 Leafs. Deze auto is echter goedkoper en langer op de markt. Ook heeft de Hyundai Kona Electric concurrentie uit eigen huis. Als je in de markt bent voor een elektrische crossover van Zuid-Koreaanse origine, kun je ook opteren voor de technisch identieke Kia e-Niro.

Duur

In Nederland doet de Kona Electric het ook uitstekend, ondanks de forse prijs. Op dit moment kun je kiezen uit acht uitvoeringen, verdeeld over 2 accupakketen (39 kWh en de luxere uitvoeringen met 64 kWh). De goedkoopste is 36.795 euro, de duurste kost 49.595 euro. De voordeligste ‘gewone’ Kona is er namelijk al vanaf 22.495 euro, dus ook in Nederland betaal je alsnog zeer veel voor de privilege van elektrisch rijden. Qua aanschaf althans.