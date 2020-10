Koop deze Mansory Mercedes op Marktplaats - Autoblog.nl

Mansory, Mercedes en Marktplaats. Een combinatie van drie ‘M’-en. Maar vind jij deze okkazie smullen?

Omdat collega @willeme momenteel door een tuningfase gaat, heb ik het vaak met deze waarde collega over de wereld van de autoveredeling. Een beetje OEM+ daar wordt niemand minder van, daar zijn we het wel over eens. Maar ja, er zijn altijd van die fijne nuances hè. Houd je de originele hubcaps op je BBS-wielen of zet je er immitatie BMW-roundels op? Het laatste ziet er meer OEM uit, maar is het stiekem niet. De diameter die BBS gebruikt is namelijk anders dan die BMW af fabriek levert en in het verleden geleverd heeft. Je hebt wel weer aftermarket oplossingen daarvoor, maar ja, is dat dan juist weer niet knaak?

Maar ook in wat algemenere zin is de tuningswereld wel interessant. Persoonlijk ben ik van mening dat vroegah alles beter was. Niet verrassend misschien, ik ben immers een dinosauriër. Zeker als het op auto’s aankomt. Ik kan me de Auto Zubehör Katalog van 1994 nog herinneren die ik had als jong kind. Volkswagen busjes van Projektzwo, Porsche’s van Strosek, Opels van Irmscher en Novitec dat toen nog gewoon Fiat Uno’s en Tipo’s deed. Overal kon je mechanische doping krijgen voor je auto’s.

Tegenwoordig is dat een stuk scharriger, naar mijn mening. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar ik word niet wild van software-chippies. En waar zijn de wilde bodykits gebleven? Koenig Specials bestaat nog maar doet weinig meer. Uwe Gemballa is niet meer. Bedrijven als BBS en Eisenmann gaan om de haverklap failliet. Het voelt een beetje alsof de branche de eerste is die de echte pijn voelt van een wereldwijde aftakeling van autoliefde.

Maar gelukkig is er nog Mansory. There, I said it. Natuurlijk zijn de creaties van deze tuner wanstaltig. Maar juist daarom zijn ze gaaf. Misschien is het net teveel eer, maar als er vandaag de dag nog iets als Koenig Specials bestaat, dan is het Mansory. Kijk eens wat ze doen met bijvoorbeeld een Lamborghini Urus. Alsof het ding bij een imker in de korven is gevlogen, duizend keer gestoken is en nog een paar honingraten in zijn grille heeft hangen. Heerlijk.

In Nederland mag zoiets echter niet natuurlijk. Maar eigenlijk maakt dat het nog leuker om het wel te doen. En dat kan ook via Marktplaats. Bijvoorbeeld met de Bentley Continental waar we onlangs al over schreven. Maar als je wat minder te besteden hebt, is deze Mansory GLE wellicht een idee.

De basis vormt een Mercedes-AMG GLE 63 S AMG uit 2016. Volgens de verkoper is deze ‘vanwege deze bijzondere uitvoering heel wat pk’s sneller dan de standaard GLE 63 S’. In de samenvatting staat echter dat de SUV gewoon de 585 pk heeft die standaard is. Enfin, de optische goodies voegen ook pk’s toe natuurlijk.

In dat geval zal de auto inderdaad supersnel zijn, met zijn zwart-wit two-tone thema dat geaccentueerd wordt door rode details. Overal zijn carbon spoilers, inkepingen en lipjes te vinden, hier en daar voorzien van een Mansory-logo. Tevens is er een plakkaat dat aangeeft dat dit een echte Mansory is.

Ook aan de binnenkant vind je veel carbon terug, alsmede de naam die Mansory deze GLE meegaf na hun behandeling, namelijk The Don. Een ideale keuze dus als je Don Corleone, Don Perridon of een fan van Kanye West bent. Want die laatste beschreef ooit al het leven van ‘The Don’.

Life of a Don, lights keep glowing. Coming in the club with that fresh shit on. With something crazy on my arm. Uh-uh-hum, and here’s another hit, Barry Bonds. Kanye West, pro life activist

De vraagprijs bedraagt 89.000 Euro. Koop dan?