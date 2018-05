Tesla Model 3 legt 830 kilometer af op één ‘tank’

En door!

Wie weinig voelt voor een goede nachtrust en houdt van merkwaardige hobby’s, moet misschien eens overwegen een poging tot hypermilen te doen. Kilometers lang op een tergend traag tempo rijden, in de hoop weinig tot geen verkeer tegen te komen, zodat je iedere druppel benzine kunt laten tellen en op één enkele tank zoveel mogelijk kilometers aflegt. Uiteraard is hypermilen juist bij de EV’s the way, dus spreken we niet over fossiele brandstof, maar opgeborgen beetjes stroom.

Deze week was het een fanatieke Amerikaan die ernstig aan het plannen was geslagen, zodat hij een poging kon wagen zijn Tesla Model 3 op de proef te stellen. Sean Mitchell, zoals de beste man heet, stippelde in tegenstelling tot anderen een route uit waarbij hij nagenoeg alleen maar rechtdoor hoefde te rijden. Lang leve de Verenigde Staten, zullen we maar zeggen. Vervolgens koos Mitchell een fijne dag uit om het te proberen.

515.7 mi (830 km): Though well short of intentions, great to set the benchmark for longest hypermile in a #Tesla #Model3. The last 100 mi really cut into range (poor route planning). Decided to play it safe and stop early. @tesla @elonmusk @ElectrekCo @Teslarati @Model3Owners pic.twitter.com/4z9zp9Xfhl — Sean M Mitchell (@seanmmitchell) May 15, 2018

De heldenrit van Mitchell bracht hem in totaal 515.7 mijlen ver, omgerekend zo’n 830 kilometer. De road trip kostte hem 18 uur van zijn ontdekkende leven, maar helemaal waard was de poging het niet. Doordat de sloturen van zijn rit niet helemaal tot in detail waren gepland, moest hij zijn recordpoging vroegtijdig opgeven. Ondanks dat hij de gehele rit rond een snelheid van 50 km/u had gereden en nog 10kWh aan batterijsap tot zijn beschikking had, voelde hij er weinig voor de Model 3 leeg te rijden. In de hoop dat hij volgende keer meer geluk heeft en zijn eigen doelstelling van 600 mijl (965 kilometer) wél kan behalen, besloot hij redelijk tevreden zijn auto aan de kant te zetten.