Ontmoet de voorloper van de Cullinan en Bentayga

Mooi zijn ze allebei, maar het eerst waren ze niet.

Geld maakt niet gelukkig, tenzij je zo onwaarschijnlijk veel poen op de bank hebt staan dat je niet meer helder kunt nadenken en de onrust in je hoofd je vertelt dat je maar eens een luxe autofabrikant op moet bellen, met de vraag of ze niet eens iets speciaal voor jou kunnen maken. In dat geval maakt geld wél gelukkig, aangezien het hier om zulke onvoorstelbare bedragen gaat, dat de autofabrikant de kans met geen mogelijkheid af wil slaan en je er een écht unieke bolide aan overhoudt.

Je raadt het al: dit is precies hoe de Bentley Dominator (klik) is ontstaan. Het zal je, als fanatiek Autoblog-lezer, evenmin verbazen dat deze aanvraag destijds is gedaan door niemand minder dan de sultan van Brunei. Het is geen geheim dat de sultan een groot liefhebber is van de fijnere automobielen op aarde. In het verleden werden hier al zijn enorme wagenpark besproken, evenals een reeks markante, unieke voertuigen die speciaal voor hem werden gebouwd. Menig autofabrikant had zijn telefoonnummer dan ook op een metersgrote memo aan de muur hangen.

Bentley zal in de jaren ’90 ongetwijfeld op de hoogte zijn geweest van zijn capriolen. De sultan was destijds, naar verluidt, eigenhandig goed voor ongeveer de helft van de omzet van ‘dat andere Britse automerk’, Rolls-Royce. De sultan, die op zijn vijftigste verjaardag bezongen werd door Michael Jackson, gaf in een kleine tien jaar tussen de 1,5 en 15 miljard dollar uit aan alles dat ook maar een beetje naar geld rook. Hij werd hierbij geassisteerd door zijn (onbekwame) financiële adviseur: zijn extravagante en flamboyante broer Jefri.

Nadat het tweetal de zinnen had gezet op een nog niet bestaande Bentley, werd er snel werk gemaakt van het dan nog belachelijke idee om een peperdure SUV te maken. In zekere zin zijn Porsche, Lamborghini en sinds kort ook Rolls-Royce de Bruneise visionairen dus een bedankje verschuldigd, daar de koninklijke familie in haar eentje een compleet segment in het leven blies.

Het project is jarenlang verborgen geweest voor het publieke oog, totdat een aantal exemplaren werden gespot terwijl ze op het vliegtuig naar Brunei werden gezet. Hierop gingen verschillende figuren op onderzoek uit, om uit te vinden hoe het nu precies zat met de wagens.

Na verloop van tijd werd duidelijk dat het, dus toch, ging om de Bentley Dominator. De wagen werd aanvankelijk in 1994 door de Britten onthuld als studiemodel. Hoewel de wagen het in werkelijkheid nooit tot het productieproces had moeten schoppen, zorgde de financiële kracht van de sultan ervoor dat dit uiteindelijk wel gebeurde. In totaal bestelde de sultan er niet minder dan zes. Dit klinkt misschien als een relatief kleine operatie, maar dankzij het prijskaartje bleek de investering voor Bentley van onschatbare waarde. Volgens de geruchten hebben de wagens, die per stuk om en nabij de 3 miljoen pond kostten, de autofabrikant van een bijna onvermijdelijke dood gered. De kleine 20 miljoen Britse ponden die het merk op hun rekening overgeschreven kreeg, zouden Bentley uit een uiterst benarde financiële situatie hebben geholpen.

Hoewel er weinig bekend is over de precieze technische details van de wagen, weten we dat de Dominator gebouwd is op een chassis van Range Rover. Hetzelfde geldt voor het feit dat het, zoals gebruikelijk bij een SUV, een vierwielaangedreven wagen is. Daarnaast wisten de chassisnummers hun weg later naar het internet te vinden, maar veel wijzer hiervan werden we evenmin. Net als de auto zelf, zijn de chassisnummers een valkuil van vraagtekens waaruit we weinig informatie weten te peuteren. Het enige opmerkelijke detail vinden we bij de letter ‘H’, die er in dit geval op duidt dat het om een reeks unieke wagens gaat, die de normale productieband wisten te vermijden.

SCBTH98C5TCH00422

SCBTH98C7TCH00423

SCBTH98C9TCH00424

SCBTH98C0TCH00425

SCBTH98C2TCH00426

SCBTH98C4TCH00427

De zes exemplaren die voor de sultan werden gebouwd, kregen ieder een eigen kleurstelling, zodat ze voor de familie duidelijk te onderscheiden waren. De wagens werden gekenmerkt door een kernmerkend aspect dat we tegenwoordig ook in het design van luxe SUV’s, en dan met name bij de Cullinan, tegenkomen. De Dominator kreeg, net als andere Bentley’s van zijn tijd, een neus die sterk overeenkomt met de rest van het gamma.

Goed, het is misschien wat overdreven om de ex-rijkste man van de aarde te belonen met een titel die hij misschien niet verdient, maar feit is wel dat er in die tijd, op Range Rover na, eigenlijk geen autofabrikant was waarbij je terecht kon voor een grote, luxe SUV. Nadat andere merken zich er mettertijd aan durfden te wagen, was het in 2015 Bentley die, hoewel ietwat verlaat, daad bij woord voegde en de Bentayga onthulde. Wel netjes van ze, dat ze de sultan op deze manier stiekem bedankten en alsnog full-circle kwamen. Dat Rolls-Royce recentelijk hetzelfde heeft gedaan en de concurrentie, zoals verwacht, op meedogenloze wijze overtreft, is alleen maar terecht.

Mocht je er nu nog altijd van overtuigd zijn dat de daden van één persoon weinig tot niets teweeg kunnen brengen, denk dan even aan de sultan van Brunei. Daar beur je direct van op, niet?