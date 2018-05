Zeldzame Alfa Romeo SZ is nog steeds een koopje

Zou het eraan liggen dat niemand dit 'gedrocht' wil hebben?

In een tijd waarin Alfa Romeo mondiaal bekendstond als schepper van roestige creaties, maakte het een keuze vanuit het hart. Samen met Zagato wordt er een auto gemaakt die zó buitensporig excentriek is dat hij later zelfs in de kantines wordt bestempeld als ‘Il Mostro‘, ofwel het monster. Tussen ’89 en ’91 worden er amper 1.000 geproduceerd. Het is dus geen wonder dat de wagens tegenwoordig een aardig prijskaartje aan zich hebben hangen. Of nu, is dat eigenlijk wel zo?

Als we de veilingmeesters van Silverstone Auctions mogen geloven, valt dit eigenlijk reuze mee. Althans, als we met een vorstelijk gebruikte Alfa Romeo SZ te maken hebben, dan wel. De Sport Zagato werd oorspronkelijk in 1992 verkocht aan een Duitser, die zijn wagen in een krappe acht jaar tot een tellerstand van liefst 67.000 kilometer rijdt. De eerste eigenaar zal ongetwijfeld hebben genoten van de wagen. Niet geheel opmerkelijk, overigens, want de wagen was naast een 210 pk sterke 3-liter V6 voorzien van de veren en dempers uit Alfa Romeo’s ISMA-racer, een schitterende Alfa 75.

Na die acht jaren werd hij in 2000 overgenomen door een Brit, die hem met iets meer tact behandelde. Het kan er natuurlijk ook aan hebben gelegen dat de tweede eigenaar gedemotiveerd werd door het feit dat zijn wagen linksgestuurd was en hij er niet (gemakkelijk) mee door de McDrive kon. De koper zal het ongetwijfeld geweten hebben, daar de SZ nooit werd geproduceerd als rechtsgestuurd exemplaar. Veel keuze had hij dus niet. Achteruit kipnuggets scoren, dan maar.

De Brit reed er amper 2.000 kilometer mee voordat hij hem in een opslagruimte verstopte. De Alfa Romeo SZ zag in 2015 pas weer het daglicht en had toen 68.888 kilometer op de teller. In de voorbije jaren heeft de tweede eigenaar de tellerstand verder de lucht in geholpen. Momenteel heeft de wagen 69.025 kilometer afgelegd. Dit zal zonder meer iets met de prijs doen, maar bij een veiling kan het altijd hoger uitvallen dan vooraf voorspeld. Volgens Silverstone Auctions moet de bolide tussen de 51.477 en 59.484 euro opleveren. Hoewel er in het verleden SZ’s zijn verkocht voor vergelijkbare prijzen, moet ik zeggen dat de indicatie allesbehalve schrikbarend is. Als je de kans ziet en het geld hebt liggen, zou ik hem met beide handen aangrijpen.

Meer lezen over de Alfa Romeo SZ en zijn geschiedenis? Klik dan HIER.