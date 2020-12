Tesla Model 3 update vergroot actieradius - Autoblog.nl

De titel van dit artikel klinkt aantrekkelijker dan deze Tesla Model 3 update eigenlijk met de elektrische auto doet.

Meer actieradius voor je Tesla Model 3 aan de hand van een update? Natuurlijk teken je daarvoor. De Amerikaanse autofabrikant is begonnen met de uitrol van software update 2020.48.12 voor de Model 3. In het geval van de Standard Range en de Long Range varianten krijg je er ook meer actieradius voor terug.

Er is wel een kleine maar. Die extra kilometers zijn net als de trucjes van Hans Klok een illusie. De software update zorgt er namelijk voor dat de Tesla Model 3 nauwkeurig de actieradius kan weergeven. In de praktijk komt het erop neer dat je dus meer resterende kilometers op het display ziet dan je gewend bent. Met andere woorden, je kon voorheen ook al ‘verder’ rijden, maar Tesla was wat conservatief in het mededelen van de resterende actieradius. Die komt nu dus meer overheen met de werkelijkheid. Op Twitter laat een Tesla-rijder weten dat zijn Model 3 er 9 mijl (14,48 kilometer) heeft bijgekregen in vergelijking met de situatie vòòr de update.

Van 77 kWh naar 82 kWh

Overigens is Tesla momenteel bezig met een hardware transitie voor de Model 3. Vanaf modeljaar 2021 krijgt de elektrische auto een 82 kWh accupakket. Tot op heden had de Model 3 een 77 kWh accupakket. Omdat de autobouwer nog midden in die transitie zit zijn er ook geluiden van mensen met een modeljaar 2021 Model 3 die nog wel een 77 kWh accu hebben. (via Electrek)