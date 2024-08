Tesla Model 3 voor minder dan 16k!

De prijsdaling die je wist dat ging komen is eindelijk daar: Tesla Model 3 occasionprijs onder de 16 duizend euro. Koop dan!

Weten jullie het allemaal nog? In 2019 was er tot een catalogusprijs van 50 duizend euro een bijtellingstarief van slechts 4 procent. Tesla wist in dat jaar haventerreinen vol aan Model 3’s af te leveren aan zijn klanten. Het maakte de, voornamelijk zakelijke, klanten niets uit hoe de auto eruit zag, als hij maar voor 31 december 2019 op kenteken stond.

Die auto’s rijden dit jaar vijf jaar rond in ons land en aan die voordelige bijtelling komt nu dus een einde. Een mooi moment om rond te gaan kijken naar een Tesla Model 3 occasion. Het aanbod wordt reuze en dat betekent dat de occasionprijs van de Tesla Model 3 gaat dalen. Zo spotten we op Marktplaats nu het eerste exemplaar onder de 16 duizend euro.

Bijna twee ton ervaring

De auto is op dit moment al in het bezit van een particulier. Met een kilometerstand van 195.700 km is het leasecontract waarschijnlijk ook al een tijdje afgelopen. De huidige eigenaar is dan ook nummer 5 sinds de eerste tenaamstelling.

De auto is onder andere voorzien van een achteruitrijcamera, stoelverwarming, parkeersensoren, lederen bekleding en een panoramadak. De actieradius is volgens de verkoper 250 tot 350 kilometer. Hij is dus wel wat actieradius verloren.

Overigens is de auto volgens de verkoper een “heel goed rijdende auto”. Aldus de Marktplaats advertentie. Dat moet dan wel goed zitten toch?

Occasionprijs Tesla Model 3

Er moet nog wel wat rek zitten in de occasionprijs van de Tesla Model 3. Het 2019 aanbod zal zeker de komende tijd nog wel wat groeien en dat zet de prijs natuurlijk onder druk.

Overweeg je zelf om van deze prijsdaling te profiteren en ook te gaan kijken voor zo’n kekke Model 3? Lees dan even ons occasionaankoopadvies of kijk de video.