Nederlandse aandeelhouders klagen Fiat aan

Nederlandse aandeelhouders klagen moederbedrijf van Fiat Stellantis aan in verband met illegale software.

Houdt het dan nooit op? Dieselgate van Volkswagen is natuurlijk het bekendste, maar het merk uit Duitsland was zeker niet de enige met illegale software om de emissietests te ontwijken.

Ook het toenmalig Fiat Chrysler heeft zich hier schuldig aan gemaakt. Over de periode 2014 en 2017 heeft het merk dat ook nog eens niet erkend, aldus de aanklagers. De in die periode gebruikte software was gericht op het verdoezelen van emissies en dat is natuurlijk not done.

Non-profit stichting

De Nederlandse non-profitorganisatie Fiat Chrysler Investors Recovery Stichting vertegenwoordigt Nederlandse beleggers die volgens hen hierdoor benadeeld zijn en klaagt de juridische opvolger van Fiat Chrysler, Stellantis, aan. Overigens zijn die beleggers volgens ons zeker geen non-profit investeerders, maar over de constructie hebben ze vast goed nagedacht.

Stellantis ontstond in 2021 na een fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en het Franse PSA. Stellantis gelooft niet dat de rechtszaak iets gaat opleveren voor de aanklagers en gaat zich met hand en tand verdedigen, zo lezen we in een reactie tegenover persbureau Reuters.

Amerikaanse link

FCA US LLC, een onderdeel van Stellantis dat in de Verenigde Staten opereert, pleitte in 2022 al schuldig aan criminele samenzwering voor wat betreft diesel-emissie fraude en betaalde daarvoor een boete van 300 miljoen dollar. Daar moet meer te halen zijn zullen de Nederlandse aandeelhouders gedacht hebben.

De huidige claim wordt dan ook gefinancierd door de Amerikaanse vermogensbeheerder Fortress Inbestment Group. Mocht je zelf ook aandelen FCA gehad hebben tussen 2014 en 2017 aan de Milaanse beurs, dan kun je jezelf nog aanmelden om je bij de claim aan te sluiten en Fiat mede aan te klagen.

De rechtbank in Noord-Holland gaat de aanklacht bekijken en beslist op 4 december 2024 over de volgende stappen. We zijn benieuwd!