Wie rijdt deze Tesla Model 3 over de 3 ton?

300.000 kilometer in een Tesla Model 3 op Marktplaats.

Er staat nu nog geen drie ton op de teller van deze Tesla, maar dat hoeft niet lang meer te duren. Met een kilometerstand van 285.962 is dit vooralsnog de Model 3 met de meeste ervaring op Marktplaats.

Slechts enkele maanden geleden konden we je berichten dat de Model 3 onder de 20.000 euro is gedoken op Marktplaats. De ontwikkelingen gaan hard. Meer en meer Model 3’s verschijnen als occasion online, waardoor de prijs steeds verder wegzakt. Dat is goed nieuws voor een ieder die zo’n Tesla overweegt.

Natuurlijk gaat het allemaal om vroege exemplaren van de Model 3 met een hoge kilometerstand. De vraag is echter niet of, maar wanneer de prijs van de Tesla onder de 15.000 euro duikt. De komende jaren zal het aanbod gebruikte Tesla Model 3’s alleen maar toenemen.

Kilometerstanden van meer dan twee ton is niet ongebruikelijk voor de Tesla Model 3. Ze worden wel vaker computers op wielen genoemd. Een minimalistische elektrische auto met weinig draaiende delen. In principe helemaal niet zo gek natuurlijk.

Zonder garantie of als de garantie eenmaal verlopen is blijft het wel een gok, als er iets mis is met de batterij -met de nadruk op als- kan reparatie in de papieren lopen. De eerste met drie ton moet nog verschijnen op Marktplaats, dat zal tevens een kwestie van tijd zijn.

De occasion op Marktplaats is uitgevoerd in koelkastwit en het betreft een Long Range met de grotere 75 kWh batterij. Aan het witte gevaarte hangt een catalogusprijs van 62.500 euro. Ze zijn inmiddels lekker afgeschreven.

Dit specifieke exemplaar op Marktplaats mag mee voor 16.900 euro. De verkoper benadrukt dat deze alleen voor export gekocht mag worden. Dus, ben je van plan te emigreren en zoek je nog een auto. Graag gedaan. Check eerst even ons Tesla Model 3 occasion aankoopadvies.