Elektrische auto mateloos populair onder jongeren

Elektrische auto’s zijn voornamelijk populair onder jongeren.

Speciaal voor alle klagers een positief en opwekkend artikel over de EV! Jongeren hebben namelijk de toekomst en in die toekomst krijgen we heel veel EV’s!

Wat blijkt namelijk? Vooral jongeren tussen de 18 en 29 jaar hebben grote interesse in de aanschaf van een elektrische auto. Maar liefst 29 procent van de jongeren uit deze leeftijdscategorie verwachten dat hun volgende auto een elektrische auto zal zijn. Onder vijftig plussers is dit slechts negen procent. Boomers.

Generatieverschil

Het gaat hier om onderzoek dat is uitgevoerd door de Duitse evenknie van onze ANWB, de ADAC, in samenwerking met Bilendi. Het hele onderzoek leest als een vertaling van een generatiekloof.

Nu al geeft 12 procent van de jongeren aan al regelmatig in een elektrische auto te rijden, tegen een schamele 4 procent van alles boven de 29 jaar. Het zijn dus niet alleen maar dromers van een betere toekomst, maar ze handelen er ook echt naar. En niet door zich vast te plakken aan het asfalt bij een Tesla fabriek, maar door de daad bij het woord te voegen en gewoon in een EV te stappen. Kudo’s.

Waarom zij wel?

Waarom kiest de jongeren nou wel voor de Elektrische auto? Nou omdat we in de media en op school geïndoctrineerd worden natuurlijk! Neeeeeee! Flauw weer, we zouden positief blijven.

Hier heeft de ADAC ook onderzoek naar gedaan en het antwoord blijkt veel simpeler. Jongeren snappen het gewoon beter. Ze hebben meer ervaring en kennis van elektrisch rijden. Innovaties en technologische vooruitgang zit in het DNA en ze hebben vooral geen jarenlange binding met traditionele verbrandingsmotoren.

Oh, en het milieu natuurlijk. Jongeren zijn zich veel meer bewust van wat er op het gebied van klimaat allemaal speelt. Elektrisch rijden past dan gewoon beter bij de idealen van deze generatie.

Range anxiety

De toekomst ziet er dus rooskleurig uit. Een huis kopen is momenteel voor een jongere toch onmogelijk, dus kan het geld mooi geïnvesteerd worden in een milieubewuste EV. Toch zijn er nog wel wat hobbels op de weg.

Ook de jongeren hebben zorgen over de actieradius, zeker bij langere ritten. Dit speelt waarschijnlijk in ons land een minder grote rol, maar het is dan ook een Duits onderzoek en in Duitsland zijn de afstanden nu eenmaal groter.

Elektrische auto’s jongeren

Goed nieuws dus dat de toekomst geborgd is. Wellicht stagneert nu de markt dan nog even en is de EV te duur, dat zal niet voor altijd zo zijn, aldus de generatie die de toekomst heeft. Daarnaast zijn jongeren dus bereid om meer voor elektrische auto’s te betalen omdat het past bij hun idealen en hun manier van leven.