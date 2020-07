Dit Duitse busje gaat de strijd aan met Volkswagen

De Volkswagen ID. BUZZ krijgt concurrentie uit eigen land in de vorm van de eBussy.

Een klein, hip, Duits busje: dan denk je natuurlijk meteen aan een T1. Of een T2. Of een T3. Aan een Transporter in ieder geval. De Duitsers hebben nu een nieuw busje ontwikkeld in de geest van de Transporter, hoewel ze daar niet naar verwijzen. Het is namelijk niet Volkswagen zelf die hiermee op de proppen komt.

Wat je hier ziet is een eBussy. Dit is een product van het Duitse ElectricBrands. De eBussy is om te beginnen heel erg licht. Het busje weegt namelijk maar 450 tot 600 kg. Bij dit gewicht is een 10 kWh-accu in begrepen, die goed moet zijn voor 200 km actieradius. Met de 30 kWh-accu zou je zelfs een range hebben van 600 km. Dit is mede te danken aan de geïntegreerde zonnepanelen.

Wat de eBussy verder interessant maakt is het feit dat het een modulair voertuig is. Dit betekent concreet dat het 3,65 meter lange busje in meer dan tien varianten te krijgen is. Tot deze varianten behoren onder meer een personenbusje, een vrachtwagentje, een camper en een pick-up. Als je een bepaalde variant hebt gekozen kun je die altijd weer makkelijk omtoveren in een andere variant. Er is ook nog de keuze uit een normaal onderstel en een off-roadonderstel (zoals de variant hierboven).

Hoewel de eBussy nog duidelijk in de digitale fase zit, kan ElectricBrands al wel een indicatie geven van de prijzen. De personenvariant, die plaats biedt aan vier personen, moet zo’n €19.600 kosten. De goedkoopste versie is de Freedom, die €15.000 kost. Daarbij moet je denken aan een soort chassiscabine. De duurste variant is de Camper, waar een prijskaartje van €28.800 aan hangt.

Volkswagen heeft zelf iets soortgelijks in de pijplijn zitten, in de vorm van de ID. BUZZ. Deze moet in 2022 op de markt verschijnen. De eBussy zal dus de strijd aan moeten gaan met het grote Volkswagen. Ze hebben in ieder geval al een paar troeven achter de hand.