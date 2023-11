Tesla Model 3 wordt massaal afgekeurd

Je verwacht het misschien niet maar de auto die het vaakst wordt afgekeurd door de TÜV is de… Tesla Model 3.

Een verbrandingsmotor is hartstikke leuk, maar er kan ook een hoop aan kapot. Elektrische auto’s zitten een stukje eenvoudiger in elkaar, wat toch wel een voordeel is. Desalniettemin hebben ook elektrische auto’s zo hun zwakke punten. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de TÜV.

De TÜV heeft uitgezocht welke auto’s nu het vaakst en het minst vaak worden afgekeurd bij de Hauptuntersuchung, oftewel de Duitse apk. Wat blijkt? De meest afgekeurde auto is in de categorie 2 tot 3 jaar is verrassend genoeg een EV. Een Tesla Model 3 om precies te zijn.

We hebben het dus over de eerste keuring na levering. Bij ons hoeft een nieuwe auto pas na 4 jaar door de apk, maar in Duitsland is dat al na 3 jaar. En de auto die daarbij het vaakst wordt afgekeurd is dus een Tesla. Van de Model 3’s wordt ongeveer 1 op de 7 exemplaren (14,7%) afgekeurd. Dat is toch een vrij hoog percentage voor een auto van 3 jaar oud.

Wat mankeert er dan telkens aan die Model 3’s? Aan de motor of de uitlaat kan het niet liggen. Het knelpunt waren echter vooral in de ophanging en de remmen, zo blijkt uit de gegevens van de TÜV. Die hebben het nu eenmaal wat zwaarder te verduren bij een elektrische auto.

Naast Tesla was het vooral Dacia dat in negatieve zin opviel. In de categorieën 6/7 jaar en 8/9 jaar stond de Dokker onderaan en in de categorieën 10/11 jaar en 12/13 jaar scoorde de Logan heel slecht. Dat hoeft overigens niet per se aan de auto te liggen, het kan natuurlijk ook zijn dat Dacia-eigenaren bezuinigen op onderhoud.

Wat ook nog een rol speelt is de kilometerstand. Als er met een bepaald model veel kilometers worden gemaakt, scoort zo’n auto logischerwijs ook slechter. Dat verklaart waarschijnlijk waarom de Golf Sportsvan het laagste afkeurpercentage had (2%). Deze bejaardenbakken (want dat zijn het toch wel) hadden na 3 jaar gemiddeld maar zo’n 30.000 km op de klok staan.

Bron: Autobild

Foto: Verlaagde Tesla Model 3, gefotografeerd door @jzaero