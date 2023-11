Zo ziet de Gravity er in het echt uit

De Gravity in het echt is erg fraai, maar ook enorm groot!

Gisteravond trok Lucid het doek van hun grote SUV, de Gravity. Zoals confrère @Loek al stelde, dat is wat de Model X is voor Tesla. Niet alleen qua segmentatie, maar ook qua aantallen. Het gaat vooralsnog niet gigantisch goed met Lucid. Ja, Lucid Air is beter dan de Model S, maar dat is het punt niet. Je moet ook geld verdienen en met alleen een grote sedan gaat dat niet gebeuren.

Daarom introduceert Lucid de Gravity, een grote SUV (feitelijk een crossover, maar dat vergeven we de dames en heren van Lucid). De Lucid Gravity moet ervoor zorgen dat er aantallen gemaakt kunnen worden. Dat moet dan weer voor voldoende omzet zorgen voor de ontwikkeling van een kleiner en betaalbaarder model. Potjandrie: Lucid kopieert gewoon de strategie van Tesla!

Enorme Gravity

Dat is ook niet zo heel erg vreemd. Jim Rawlinson – de man achter Lucid – komt bij Tesla vandaan en heeft nog meegewerkt aan de Model S. De Lucid Gravity is een enorm apparaat: meer dan 5 meter lang en meer dan 2,2 meter breed. Zoals collega @Loek stelde: je kan met de Gravity niet op de spitsstrook op de A28 bij Zwolle.

Wel kun je iets verder op die snelweg bij Rouveen Straight alle 800 paarden uitproberen. Met een leeggewicht van tegen de 3.000 kilogram (het apparaat heet niet voor niets Gravity) hoef je niet bang te zien dat ‘ie uit balans raakt en begint te tollen.

Volgroeid

Nu waren de persplaten van Lucid nog niet eens zo heel erg verkeerd. Met name Ferrari en Audi hebben er een handje van om overgewerkte persplaten te gebruiken. In het echt is de Gravity een plaatje om te zien.

De proporties zijn erg goed gekozen door de Amerikanen. Collega @jaapiyo zou tevreden knikken. Het grote probleem zijn de afmetingen. Dit apparaat is echt heel erg groot. Het persoon dat je naast de auto ziet is gewoon een volgroeide man met dichtgegroeide fontanellen en ingedaalde testikels. Man: als je goed krijgt zie je zelfs baardgroei!!!