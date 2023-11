Kijk de Lexus TX eens enorm zijn

De Lexus TX is echt heel erg handig als je vijf kinderen hebt gebaard en je man mee wil rijden.

Op dit moment hebben we bij Autoblog een bijzondere duurtester, een Lexus RX500h F-Sport. En nee, geen zwarte of zilvergrijze, maar eentje in een heel erg bijzondere kleur: Sonic Copper. Het is een aparte auto in een afwijkende kleur, we zijn dus op dit moment heel erg unieke mensen op de Nederlandse autowegen.

Maar het kan dus nóg aparter en wel met deze Lexus TX. Mocht je de TX niet kennen, treur niet, dat is niet vreemd. De auto is aangekondigd, maar nog niet voor ons landje. Heel erg kort door de bocht is het een RX, maar dan ietsje langer. De RX is NET niet een concurrent voor de BMW X5 of Mercedes-Benz GLE.

Die laatste twee kun je namelijk wel als zevenzitter krijgen en de Lexus RX níet. Van de vorige generatie was er een RX-L, met extra lengte en een derde zitrij. Van de huidige generatie RX is deze variant er niet. In plaats daarvan is er deze Lexus TX.

Zevenzitter

De Lexus TX staat op het TNGA-K-platform dat we kennen van de Toyota Grand Highlander. Dit platform is in basis voorwielaangedreven. Er is zelfs een versie met enkel en alleen FWD, namelijk de TX350. De rest heeft vierwielaandrijving.

Iets hoger in de voedselketen staat de TX500h. Deze combineert de 2.4 liter viercilinder turbo met een elektromotor. Een stap daarboven is de TX550h, een plug-in hybride met elektromotor en oh ja, een 3.5 liter V6. Op een volle accu haalt deze dik 50 km. Qua transmissies is het een ratjetoe: de Lexus TX350 heeft een achttraps automaat, de TX500h heeft een zestraps automaat en de TX550h een CVT.

Ongezouten mening over de Lexus TX

Ok, nu je een beetje een idee hebt, kunnen we wij je vertellen wat wij ervan vinden. Onze keiharde, ongezouten en objectieve mening! Nou, wij vinden ‘m een tikkeltje meh.

De auto heeft overduidelijk een minder sportief voorkomen dan de RX die bij ons voor de deur staat. De extra lengte is overduidelijk aan te zien, net als bij je eerste liefde die 20 jaar later ook 20 kilogram verder is.

Lelijk is het apparaat allerminst, hooguit een tikkeltje generiek. Vergeet ook niet dat dit exemplaar dat onze LA-correspondent @RubenPriest het dikste model aantrof. Een normale uitvoering in het grijs zal nog wat anoniemer zijn. Reken maar dat Lexus er een enorme hoop van gaat verkopen.