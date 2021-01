Tesla Model S Cabrio is perfecte inauguratie-mobiel - Autoblog.nl

Met de Tesla Model S Cabrio kun je in alle stilte zwaaien naar het kleine beetje anderhalve meter publiek.

Nu de Tesla Model 3 een enorm succes is en alle ogen zijn gericht op de kleine Chinese Tesla, Semi, Roadster, Cybertruck, Model Y en al het kroost van Elon Musk, vergeten we bijna dat er nóg een Tesla in de showrooms staat. De eens zo populaire Model S speelt tegenwoordig een rol in de marge voor de EV-pionier.

Het is een beetje een rare auto. In technisch opzicht kan de auto zich met gemak meten de concurrentie. Een standaard Model S maakt compleet gehakt van de nieuwe standaard Porsche Taycan bijvoorbeeld. Het enige nadeel is: het model is nu al 8 jaar hetzelfde en er zijn nog geen concrete aanwijzingen dat daar verandering in gaat komen.









Tesla Model S Cabrio

Gelukkig zijn er specialisten in de aftermarket-sector. Wat te denken van een Tesla Model S Cabriolet? Een enorm krachtige, stille en comfortabele auto leent zich perfect voor een cabrio-conversie.

Door Newport Convertible Engineering werd een paar jaar geleden een conversie gedaan (video en gallery boven), maar die was verre van perfect. De kap lag er lelijk op (in geopende toestand), het was alsnog een vierdeurs en dt model had een rolbeugel. Precies wat je allemaal niet wil met een cabriolet.

Alternatief

Maar nu is er een alternatief! Van wie het alternatief is, moeten we je even schuldig blijven. Geheel in stijl met andere Tesla-producten is de introductie van dit model anders dan anders. In dit geval zijn de details in nevelen gehuld. Heel erg scheutig met informatie zijn de verantwoordelijken dan ook niet. Sterker nog, het zou ons niets verbazen als het een enorm knappe photoshop is.

Tweedeurs Tesla Model S Cabrio

Aan de andere kant, daarvoor zijn er te veel dingen afwijkend. Zo is deze Tesla Model S Cabrio een heuse tweedeurs. Ook lijkt de wielbasis ingekort te zijn, alhoewel dat ook een optische illusie kan zijn. De achterzijde is niet helemaal mooi vlak, maar het dak is tenminste eronder weggewerkt.

Het geheel oogt uiterst professioneel en helemaal ‘af’. Mocht iemand meer weten over deze verrassende parel die nu het internet over gaat, laat het weten, in de comments! Ene Joe B. uit Scranton Pennsylvania kan ‘m namelijk goed gebruiken vandaag om in alle stilte te zwaaien naar het publiek.