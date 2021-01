Officieel: instap-Taycan zonder toevoeging - Autoblog.nl

De instap-Taycan is voordeliger en langzamer, maar zeker niet sloom. Of goedkoop.

De geruchten deden al een tijdje de ronde, maar eindelijk is de auto officieel. We hebben het natuurlijk over de Porsche Taycan. Maar die was er toch al? Dat klopt helemaal, maar alleen in 4S, Turbo of Turbo S uitvoering.

Instap-Taycan zonder toevoeging

Er is nu ook een model zonder toevoeging. Het is niet de enige Porsche zonder toevoeging, zo is er ook een 718 Boxster/Cayman, Macan, Panamera en Cayenne. Terug naar de elektrische sedan van Porsche. De Model S-killer kwam in eerste instantie alleen uit als Turbo en Turbo S. Later kwam daar de betaalbaardere Taycan 4S bij. Het model zonder toevoeging rondt nu het gamma af naar beneden.

Een groot verschil is dat de instapper géén vierwielaandrijving heeft, maar enkel achterwielaandrijving. De elektrische motor zit alleen op de achteras. Het is geen kinderachtige motor, want deze levert 300 kW/408 pk in overboost modus. Dat is precies eenveel vermogen als een BMW M5 (E39) levert, een ongeveer even grote sedan met exact evenveel vermogen. Interessant!

Performance Battery (Plus)

Dat is in elk geval als je de standaard Performance Battery hebt. Dit is een accupakket met een brutocapaciteit van 79,2 kWh. Net als bij de Taycan 4S kun je optioneel kiezen voor de Performance Battery Plus op de instap-Taycan. Die heeft een accupacpaciteit van 93,4 kWh. Het vermogen stijgt dan naar 476 pk.

Op de standaard accu kun je 431 km halen, met de grote accu is zelfs 484 km mogelijk. Dat zijn overigens WLTP-cijfers, dus geen misleidende NEDC-gegevens. De Taycan haalt die range mede dankzij de extreem lage Cw-waarde van slechts 0,22.

Prestaties instap-Taycan

Dan de prestaties. Ongeacht de accu accelereert de instap-Taycan in 5,3 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 230 km/u. Ook met de grotere accu. Bij een EV zijn de laadprestaties ook van belang. De elektrische instap sedan van Porsche kun je met gewone accu maximaal met 225 kW laden. Heb je de ‘Plus’-accu, dan is 270 kW de maximumlaadcapaciteit.

Prijs

Dan het allerbelangrijkste: wat gaat deze uitvoering kosten? Het lijkt erop dat de basis-Taycan namelijk het goedkoopst gaat worden en dat klopt ook. De verkoper van het Porsche Centrum wil er graag 87.200 euro. Dankzij de snelle rekenaars bij Mobility Service Nederland hebben we ook een leaseprijs voor je: 1.021 euro per maand. Dat is op basis van 10.000 km per jaar en een looptijd van 60 maanden. Ten opzichte van de Porsche Taycan 4S is dat een flink verschil. Die kost namelijk 110.600 euro en 1.356 euro per maand (10.000 km per jaar / 60 maanden).

Overzicht range

Taycan Taycan 4S Taycan Turbo Taycan Turbo S Prijs € 87.200 € 110.700 € 158.000 € 191.800 Max vermogen 408 pk 530 pk 680 pk 761 pk Accu 79,2 kWh 79,2 kWh 93,4 kWh 93,4 kWh 0-100 km/u 5,3 s. 4 s. 3,2 s. 2,8 s. V-max: 230 km/u 250 km/u 260 km/u 260 km/u Range 431 km 408 km 452 km 416 km Aandrijving RWD AWD AWD AWD

De instap-Taycan is per direct te bestellen. De eerste exemplaren komen in de tweede helft van maart naar Nederland.