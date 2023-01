Tesla Model S Long Range is weer te bestellen, maar peperduur

Is een Tesla Model S nog wel interessant anno 2023?

Met de laatste update van de Tesla Model S maakten we kennis met de knotsgekke Plaid, die hypercars het leven zuur kan maken. Dat is allemaal heel indrukwekkend, maar misschien denk je: doe mij maar gewoon de Long Range. Dan hebben we goed nieuws: de Long Range is terug in de configurator. Het slechts nieuws is dat de prijs niet mals is.

De Long Range en de Plaid zijn de enige opties anno 2023, dus dat maakt de Long Range de instapper. Uiteraard heb je hiermee wel het grootste bereik, al scheelt het niet heel veel. De Long Range heeft een WLTP-actieradius van 634 km, terwijl de Plaid 600 km ver komt.

De Plaid is met een sprint van 0-100 km/u in 2,1 natuurlijk idioot snel, maar laten we niet vergeten dat de Long Range ook bloedsnel is. Deze gaat tegenwoordig van 0 naar 100 in 3,2 seconden. Dat is ook gewoon supercar-territorium.

De Model S Long Range is er helaas niet goedkoper op geworden. Waar je deze voorheen nog voor minder dan een ton kocht, ben je nu minstens €114.990 kwijt. Dat is veel geld. Zeker als je bedenkt dat het in de basis inmiddels een 11 jaar oud model is.

Naast de Model S Long Range heeft de Model X Long Range trouwens ook een comeback gemaakt in de configurator. Deze auto heeft nu een vanafprijs van €123.990. Dit gaat de ingestorte verkopen waarschijnlijk niet helpen.

Concurrentie

Het is ook interessant om de concurrentie er weer eens bij te halen:

Mercedes EQS 450+ (333 pk, 757 km): €109.090

Audi e-tron GT (476 pk, 488 km range): €110.915

Mercedes-AMG EQE 43 (476 pk, 531 km range): €111.068

Porsche Taycan 4S (530 pk, 408 km range): €114.300

Tesla Model S Long Range (680 pk, 634 km range): €114.990

Als je kijkt naar de combinatie van prestaties en range biedt de Model S nog steeds de meeste value-for-money, maar is dit ook echt de auto die mensen gaan kopen in deze prijsklasse? Voor hetzelfde geld kun je ook rondrijden in een echte Porsche. Of in een überluxe Mercedes met 757 km range. Zeg het maar…