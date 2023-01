Hennessey Venom F5 Revolution: niet krachtiger, wél sneller

De hypercar van Amerikaanse bodem is nog een tandje extremer gemaakt.

Als je een hypercarfabrikant bent en de vraag is ‘moeten we een overtreffende trap maken?’, dan is het antwoord altijd ‘ja’. In de wereld van de hypercars kan het namelijk nooit gek genoeg. Daarom is er nu een extreme versie van de Hennessey Venom F5. Die standaard al tamelijk extreem is.

Even een kleine opfrisser: de Venom F5 is de opvolger van de Venom GT. Dat was een verbouwde Lotus die sneller was dan een Veyron. De compleet nieuwe Venom F5 heeft vooralsnog geen records gebroken, maar ook deze Hennessey is heel snel. Dat is misschien ook de reden dat deze auto naar een sneltoets vernoemd is.

Op basis van deze Venom F5 is er nu de Venom F5 ‘Revolution’. Deze is meer gericht op circuitgebruik. Een beetje hetzelfde idee als een Bugatti Chiron Pur Sport of een Pagani Huayra BC dus. Een absurd snel circuitspeeltje, die nog wel gewoon straatlegaal is.

De winst zit ‘m niet in het vermogen, want dat is hetzelfde gebleven. De twin-turbo 6,6 liter V8 produceert ook in de Revolution 1.842 pk. Blijkbaar komt het woord ‘genoeg’ tóch wel voor in het woordenboek van Hennessey.

Het verschil zit ‘m vooral in de aerodynamica. Waar de gewone Venom F5 nog redelijk clean oogt, heeft de Revolution onder meer een joekel van een spoiler, een grotere splitter en een grotere diffuser gekregen. Voor extra koeling is er een roof scoop gemonteerd.

Verder is het onderstel iets aangepast en is de Revolution voorzien van nieuwe velgen (die overigens als twee druppels water op die van de normale Venom F5 lijken). Tot slot is de Revolution uitgerust met een telemetriesysteem, zodat je als een pro alle data in de gaten kunt houden.

Uiteraard wordt de Hennessey Venom F5 Revolution in beperkte oplage gebouwd. De Amerikanen houden het bij 24 stuks. Dat zijn er overigens net zoveel (of beter gezegd: net zo weinig) als er van de reguliere Venom F5 gebouwd worden. De Venom F5 Roadster is nog het minst zeldzaam, want daar worden er 30 van gemaakt.

Voor degenen die nog benieuwd zijn naar het prijskaartje: de vanafprijs is 2,7 miljoen dollar. Dat is omgerekend iets meer dan 2,5 miljoen euro.

De V8 klinkt trouwens ontzettend bruut, dus check vooral ook even de video: